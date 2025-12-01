Rusya vatandaşlarını tahliye ediyor! Trump, Maduro'ya Venezuela için son uyarısını yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile görüştüğünü doğruladı. Fakat Trump, telefon görüşmesine dair ayrıntı vermekten kaçındı. Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.

''AİLENİ DE AL HEMEN ÜLKEYİ TERK ET!''

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro’ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.

RUSYA VENEZUELA'DAN VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim tırmanırken Rusya harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Veneuzela'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Venezuela'da bulunan Rus vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyor.

Rus medyasında yayılan ve uluslararası alanda da yankı bulan duyuru çok konuşuldu. Rusya'nın, ABD karşısında Venezuela'yı yalnız bıraktığı öne sürüldü.

ÖZEL UÇUŞLAR SADECE RUSLARI KAPSAMIYOR

Öte yandan özel uçuşlara sadece turistlerin değil, ülkeyi daha fazla istikrarsızlığa sürüklenme ihtimaline karşı terk etmek isteyen hükümet yetkilileri, iş insanları ve hükümete yakın isimlerin de katılabileceği belirtiliyor.

VENEZUELA, İRAN GİBİ YALNIZ BIRAKILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını öne sürerek savaş korkularını büyütürken Wall Street Journal (WSJ), Çin ve Rusya'nın Nicolás Maduro yönetimini niye daha güçlü bir şekilde desteklemediğini irdeledi.

Venezuela'nın 20 yılı aşkın süredir ABD karşıtlığı zemininde Rusya, Çin, Küba ve İran gibi devletlerle yakınlaştığı ancak son krizde destek açıklamaları dışında somut bir adım göremediği vurgulandı.

Önceki aylarda İsrail ve ABD'nin hedef aldığı İran'ın da benzer bir şekilde yalnız kaldığı hatırlatıldı.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.