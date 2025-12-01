Şanlıurfa'da öğretmen dehşeti yaşadı! Para vermeyince jiletle saldırdı

Şanlıurfa'nun Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda; öğretmen olan Ömer B. iddiaya göre, aracını park ettiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsi şahıs para istedi.

Öğretmen olan Ömer B. de para vermek istemeyince şahıs elindeki jilet ile Ömer B.'yi kolundan yaraladı. Şahıs saldırının ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kendi aracıyla hastaneye giden Ömer B.'nin koluna dikiş atıldı. Emniyet ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalıma başlatıldı.