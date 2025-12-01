Sosyal medyada binlerce takipçisi var! Meğer cinayetten aranıyormuş: Sahte kimlikle 7 kitap yazıp imza dağıtmış

Adana'da polis ekipleri "Ali Demir Evrensel" adıyla paylaşımlar yapan hesapla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucu ekipler hesabın kayıtlı olduğu ismin gerçek olmadığını tespit etti. Paylaşımlarda yer alan şahsın suratını yüz tanıma sistemine yükleyen polis ekipleri, hesabın aslında 49 yaşındaki R.E.'ye ait olduğunu belirledi. Şahsın cinayetten dolandırıcılığa birçok suçtan arandığı tespit edildi.

36 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANDIĞI BELİRLENDİ

R.E.'nin GBT kayıtlarını inceleyen polis 2006’da karıştığı iki cinayetten toplam 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca ‘Resmi belgede sahtecilik’ten 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğunu öğrendi. Bunun yanında "Hakaret", "Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" ile "Dolandırıcılık" suçlarından da firari olarak arandığı anlaşıldı.

SAHTE KİMLİKLE KİTAP YAZMIŞ, KONFERANS VERMİŞ

Polis, hükümlünün sahte kimliği sadece sosyal medyada kullanılmadığını da ortaya çıkardı. Hükümlü R.E.'nin kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, internet üzerinden sattığı ve son iki yıl içinde Adana’dan Bursa’ya kadar birçok ilde otellerde konferans ve imza günü düzenlediği öğrenildi. Sosyal ciddi bir takipçi kitlesi oluşturan hükümlünün, cinayet dosyalarının 2021’de sonuçlandığı, Yargıtay’ın da verilen cezayı onadığı öğrenildi.

VİLLADA KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan teknik takibin ardından firarinin Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde bir villada saklandığı tespit edildi. Operasyon için adrese giden ekipleri fark eden R.E., arka pencereden atlayıp kaçmaya kalkıştı ancak önlem alan polis tarafından bahçede kısa sürede etkisiz hale getirildi. Villada yapılan aramada bin 123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 Euro, 1780 Sterlin, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"UTANACAK OLAN BEN DEĞİLİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.E. basın mensuplarına, "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için. Biz rabbimize güvenmişiz" dedi.

Adliyeye sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.