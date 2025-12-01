‘Süper Zengin’ vergisi sandıkta ezildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsviçre’de 50 milyon İsviçre frangı ve üzerindeki miraslara yüzde 50 vergi uygulanmasını öngören teklif referandumda adeta duvara çarptı. Seçmenlerin yüzde 78’i “hayır” diyerek, anketlerdeki üçte iki oranındaki muhalefetin bile üstüne çıktı. Açıkçası ülkede beklenenin çok ötesinde bir ret havası vardı.
Bu oylama, son dönemde Norveç gibi bazı ülkelerde servet vergisinin güçlendirilmesi tartışılırken, İsviçre'nin servet dağılımı konusuna nasıl baktığının da bir göstergesi olarak yorumlandı. Ülkenin dünyanın en pahalı şehirlerine ev sahipliği yapması ve artan yaşam masrafları ise varlık eşitsizliği tartışmalarını iyice alevlendirmiş durumda.
Öneri, Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütü tarafından getirilmişti. Gençler, miras vergisinden gelecek gelirin iklim krizine karşı projelere aktarılmasını savunuyordu.
Kampanyanın sloganı da oldukça dikkat çekiciydi, ‘Süper zenginler milyarları miras alıyor, biz krizleri miras alıyoruz.’
Teklife karşı çıkan cephenin en güçlü argümanı ise düzenlemenin varlıklı kesimi ülkeden kaçıracağı yönündeydi. Böyle bir göçün, toplam vergi gelirlerinde ciddi bir düşüşe yol açacağı savunuldu.
İsviçre hükümeti de benzer gerekçelerle seçmenlere “hayır” demeleri çağrısında bulunmuştu.
Aslında zenginlere yönelik ulusal vergi girişimleri ülkede neredeyse her zaman aynı sonla bitiyor.
2015’te, yüksek miraslara yüzde 20 vergi getirmeyi amaçlayan teklif, yüzde 70’in üzerinde oyla reddedilmişti.
2023’te, Cenevre’de 3 milyon frangı aşan servetlere ek vergi önerisi yine geçmemiş, yüzde 55 “hayır” çıkmıştı.
İsviçre’de miras ve servet vergileri federal değil, kantonlar tarafından belirleniyor. Ülke düzeyinde herhangi bir miras vergisi bulunmuyor.