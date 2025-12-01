‘Süper Zengin’ vergisi sandıkta ezildi

Bu oylama, son dönemde Norveç gibi bazı ülkelerde servet vergisinin güçlendirilmesi tartışılırken, İsviçre'nin servet dağılımı konusuna nasıl baktığının da bir göstergesi olarak yorumlandı. Ülkenin dünyanın en pahalı şehirlerine ev sahipliği yapması ve artan yaşam masrafları ise varlık eşitsizliği tartışmalarını iyice alevlendirmiş durumda.