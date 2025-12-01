Bitcoin’de aralık sert başladı: Bu sabah fiyatlar darbe yedi

KASIM AYI KRİPTOLAR İÇİN FENA GEÇTİ

Küresel piyasalarda kasım ayı, kripto tarafında adeta çalkantı gibi geçti. Binance verilerine göre Bitcoin, ay boyunca 111.019 – 80.522 dolar arasında geniş bir bantta gidip geldi. Bu sert oynaklık sonrasında BTC, sadece değer kaybetmekle kalmadı; aynı zamanda son 9 ayın en zayıf performansını göstermiş oldu.

21 Kasım’daki 80.522 dolar dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla fiyat 28 Kasım’da 93.150 dolara kadar taşınmıştı. Ancak bu toparlanma kısa sürdü ve aralık, daha ilk günden yeniden satış ağırlıklı başladı.