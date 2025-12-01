Bitcoin’de aralık sert başladı: Bu sabah fiyatlar darbe yedi

Kategoriler
Bitcoin, kasım ayında yaşadığı sert satışların ardından aralık ayına da kötü bir başlangıç yaptı. Kasımı %17,42 kayıpla 90.407 dolar seviyesinde kapatan BTC, yeni ayın ilk işlemlerinde bir kez daha hızla geriledi. Sabah saatlerinde düşüş %4’ü aşarken, fiyat 86.500 doların sınırına kadar indi.
Analistler, yaşanan bu sert hareketleri “piyasa hâlâ güçsüz” diye yorumluyor. “ABD Merkez Bankası'nın bu ay olası faiz indirimine hazırlanması bile kripto varlıklardaki baskıyı hafifletemedi” diyen uzmanlar, zincir üstü verilerin hâlâ kırılgan olduğuna dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda kasım ayı, kripto tarafında adeta çalkantı gibi geçti. Binance verilerine göre Bitcoin, ay boyunca 111.019 – 80.522 dolar arasında geniş bir bantta gidip geldi. Bu sert oynaklık sonrasında BTC, sadece değer kaybetmekle kalmadı; aynı zamanda son 9 ayın en zayıf performansını göstermiş oldu.
21 Kasım’daki 80.522 dolar dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla fiyat 28 Kasım’da 93.150 dolara kadar taşınmıştı. Ancak bu toparlanma kısa sürdü ve aralık, daha ilk günden yeniden satış ağırlıklı başladı.
Zincir üstü veriler, yatırımcı davranışının yönünü açıkça gösteriyor. Analistler, soğuk cüzdanlardan borsalara aktarılan BTC miktarının arttığını, bunun da satış baskısını artırdığını söylüyor.
“Bu girişlerin yavaşlaması ya da tamamen durması gerekiyor” diyen uzmanlar, aksi halde kalıcı bir yükselişten bahsetmenin zor olduğuna dikkat çekiyor.
Kripto varlıklarda kurumsal ilgi de son aylarda zayıflamış görünüyor. ABD’li ETF’ler üzerinden eylülde 3,53 milyar dolar, ekimde ise 3,42 milyar dolar giriş yaşanmıştı. Ancak kasımda tablo tersine döndü ve piyasadan 3,48 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.
Uzmanlara göre risk iştahının yeniden yükselmesi ve BTC’ye günlük bazda 200–300 milyon dolar bandında para girişi olması halinde “yeni bir boğa piyasası kapıda” denebilir. Fakat son üç işlem gününde günlük girişlerin 130 milyon doların bile altında kalması, bu senaryoyu şimdilik zayıflatıyor.
Fiyatlardaki düşüşe karşın kurumsal talepte belirgin bir artış görülmüyor. Üstelik Bitcoin tutan halka açık şirketlerin hisselerinde de sert değer kayıpları yaşanıyor. Bazı şirketlerin piyasa değerinin, portföylerindeki BTC miktarının altına gerilemesi ise ayrı bir risk olarak gösteriliyor. Bu durumun, bu şirketleri BTC satışına zorlamasından endişe ediliyor.
Bitcoin’in son 5 yıldaki aralık performansı (Binance verilerine göre) şöyle:
2020: %47,67
2021: %-18,91
2022: %-3,85
2023: %12,37
2024: %-2,99