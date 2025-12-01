Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mahalle muhtarı sistemi kurmuş! Kumar oynatırken yakalandı

Antalya'da bir mahalle muhtarının sahibi olduğu kahvehanede kumar oynattığı tespite edildi. Kumar oynayan 7 kişiye ise 64 bin 729 TL para cezası uygulandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mahalle muhtarı sistemi kurmuş! Kumar oynatırken yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:14

'nın ilçesinde “ ile Mücadele” kapsamında yürütülen çalışmalarda, Hacıobası köy kahvehanesinde gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 375 TL, 100 euro ve çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi.

MUHTAR KUMAR OYNATIRKEN YAKALANDI

sahibi ve aynı zamanda Mahalle Muhtarı olan A.S. ile kahvehane çalışanı A.K. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Mahalle muhtarı sistemi kurmuş! Kumar oynatırken yakalandı

9 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında 9 bin 247’şer TL olmak üzere toplam 64 bin 729 TL para cezası kesildi. Kumar oynayanlar ve oynatanlara yönelik uygulanan idari cezaların toplamının 88 bin 890 TL olduğu bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada binlerce takipçisi var! Meğer cinayetten aranıyormuş: Sahte kimlikle 7 kitap yazıp imza dağıtmış
ETİKETLER
#ceza
#antalya
#kumar
#manavgat
#kahvehane
#Adli Işlem
#Kontroller
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.