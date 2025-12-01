Mahalle muhtarı sistemi kurmuş! Kumar oynatırken yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde “Kumar ile Mücadele” kapsamında yürütülen çalışmalarda, Hacıobası köy kahvehanesinde gerçekleştirilen kontrollerde, 7 bin 375 TL, 100 euro ve çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi.

MUHTAR KUMAR OYNATIRKEN YAKALANDI

Kahvehane sahibi ve aynı zamanda Mahalle Muhtarı olan A.S. ile kahvehane çalışanı A.K. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

9 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye ise Kabahatler Kanunu kapsamında 9 bin 247’şer TL olmak üzere toplam 64 bin 729 TL para cezası kesildi. Kumar oynayanlar ve oynatanlara yönelik uygulanan idari cezaların toplamının 88 bin 890 TL olduğu bildirildi.