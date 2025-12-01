Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Uzun bir süre Kadıköy'de galibiyet almayan GS, mağlubiyet serisini bozmuştu.

GALATASARAY KADIKÖY'DE KAÇ KEZ KAZANDI, YENİLDİ?

Galatasaray, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 10 maç şöyle:

17 Mart 2018 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

14 Nisan 2019 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

23 Şubat 2020 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray



6 Şubat 2021 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

10 Nisan 2022 – Süper Lig – Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

8 Ocak 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

24 Aralık 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

21 Eylül 2024 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

2 Nisan 2024 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

GALATASARAY KADIKÖY'DE KAÇ SENE KAZANAMADI?

Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihindeki derbide mağlup etti. Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray'ın, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıllık seriyi bozmuştu.