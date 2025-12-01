Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Uzun bir süre Kadıköy'de galibiyet almayan GS, mağlubiyet serisini bozmuştu.
Galatasaray, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 10 maç şöyle:
17 Mart 2018 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14 Nisan 2019 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23 Şubat 2020 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
6 Şubat 2021 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
10 Nisan 2022 – Süper Lig – Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
8 Ocak 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
24 Aralık 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
21 Eylül 2024 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
2 Nisan 2024 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihindeki derbide mağlup etti. Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray'ın, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıllık seriyi bozmuştu.