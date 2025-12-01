Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı merak edildi. İki takım bu akşam 404. kez karşıya gelmiş olacak. Nefes kesen derbi öncesinde Galatasaray'ın Kadıköy'de kaç sene kazanamadığı ve ilk galibiyet tarihi dikkat çekti.

Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi
ekiplerinden ile bu akşam Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Uzun bir süre 'de galibiyet almayan GS, mağlubiyet serisini bozmuştu.

GALATASARAY KADIKÖY'DE KAÇ KEZ KAZANDI, YENİLDİ?

Galatasaray, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. Galatasaray, Kadıköy'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 10 maç şöyle:

17 Mart 2018 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
14 Nisan 2019 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
23 Şubat 2020 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi


6 Şubat 2021 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
10 Nisan 2022 – Süper Lig – Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
8 Ocak 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
24 Aralık 2023 – Süper Lig – Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
21 Eylül 2024 – Süper Lig – Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
2 Nisan 2024 – Türkiye Kupası – Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Galatasaray Kadıköy'de kaç kez kazandı, yenildi? GS FB derbisinde Kadıköy karnesi

GALATASARAY KADIKÖY'DE KAÇ SENE KAZANAMADI?

Galatasaray, 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe'yi 23 Şubat 2020 tarihindeki derbide mağlup etti. Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray'ın, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Henry Onyekuru, Radamel Falcao ve Ryan Donk'un golleriyle rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıllık seriyi bozmuştu.

