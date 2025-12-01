Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı? TOD TV konuyla ilgili açıklama yaptı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet tekrardan sahne olacak. Bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray tek maç satın alma var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinin tek maç satışı bulunmuyor. Karşılaşmayı izleyebilmek için taraftarların Süper Lig paketlerine abone olmaları gerekiyor.

TOD TV tarafından yapılan açıklamada "Tek maç satışımız yoktur. Süper Lig maçlarını izlemek için sezonluk ya da aylık Süper Lig paketlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların beIN Sports aboneliği olması gerekiyor. beIN Sports aboneliği olmayan taraftarlar takımların resmi sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip edebilirler.