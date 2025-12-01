Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı? TOD TV konuyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) Süper Lig'in 14. haftası kapsamında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen derbiye saatler kala tek maç satın alma var mı sorusu gündeme geldi. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray tek maç satın alma var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili TOD TV resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.


Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı? TOD TV konuyla ilgili açıklama yaptı

Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
10:09

Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında ile arasındaki ezeli rekabet tekrardan sahne olacak. Bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray tek maç satın alma var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı? TOD TV konuyla ilgili açıklama yaptı

FENERBAHÇE - GALATASARAY TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadelesinin tek maç satışı bulunmuyor. Karşılaşmayı izleyebilmek için taraftarların Süper Lig paketlerine abone olmaları gerekiyor.

TOD TV tarafından yapılan açıklamada "Tek maç satışımız yoktur. Süper Lig maçlarını izlemek için sezonluk ya da aylık Süper Lig paketlerinden birine sahip olmanız gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı? TOD TV konuyla ilgili açıklama yaptı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların beIN Sports aboneliği olması gerekiyor. beIN Sports aboneliği olmayan taraftarlar takımların resmi sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip edebilirler.

