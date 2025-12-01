Park yeri yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler! Ortalık savaş alanına döndüğü kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir sokakta komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aileleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldıran tarafları ise polisin gelmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.