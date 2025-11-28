Menü Kapat
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş altın için son uyarıyı yaptı: Şampiyon şimdiden belli, diğerleri batacak

Kasım 28, 2025 17:54
1
Altın, gümüş, döviz

Altın, gümüş, döviz piyasası yılın son günlerinde de yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle kısa vadeli yatırımlar konusunda sert şekilde uyardı.

2
gümüş

GÜMÜŞ 2026 YILININ ŞAMPİYONU OLACAK

Memiş, gümüş için yeniden zirvelerin görüldüğünü belirterek "Ekim ayında tarihi zirveleri görmüştü. Yine bir ay aradan sonra gümüşte yeni bir zirve geldi. Şu an gram 73,97 TL, ons ise 54 dolar" dedi.

Gümüşün son yükselişinin temel nedenini ise altın–gümüş rasyosundaki gerileme olarak açıklayan MEmiş, "Rasyo 77’ye gerileyince gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026 yılındaki şampiyonumuz yine gümüş. 2025’teki şampiyon da gümüştü" dedi.
 

3
gümüş

Memiş, 2026’da rasyonun 67 seviyelerine kadar çekilebileceğini ve bunun gümüşü daha da destekleyeceğini belirtti.

 

4
gümüş

KASIM AYINDA ALAN KAZANDI

Kasım ayında ons gümüşte yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "45,5 dolar seviyesinden alım yapan yatırımcı iyi bir karar verdi"
 

5
gümüş

ABD–Venezuela gerilimi ve Rusya–Ukrayna hattındaki olası barış ihtimalinin altın üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, "2026’nın ilk çeyreğinde Rusya–Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum. Bu olursa ons altının 4000 doların altına sarkması mümkün. 3900, 3850, 3800 dolar seviyeleri sürpriz olmaz" dedi.
 

6
euro

EURO ALMAK DAHA UCUZ

Euro/dolar paritesinin 1,1580 seviyelerinde olmasını “ucuz” olarak değerlendiren Memiş, "Bir şey yüksekse karşısında düşük olanı değerlendiririm. Altın maliyetli ve riskli, Euro daha mantıklı geliyor" dedi ve  2026’nın ilk çeyreği için paritede 1,21 seviyesini öngördüğünü belirtti.
 

7
dolar

Doların işlevini kaybettiğini söyleyen Memiş, yatırımcılara "Dolar bir yatırım aracı değil. Kağıt parayı sevenler için Çin yuanı ve Rus rublesi önümüzdeki 4 yılda dolardan ve eurodan daha iyi performans gösterecek" dedi.
 

8
kaldıraçlı işlem

KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLAR BATACAK

Memiş, 2026 yılına dair çok kritik bir uyarıda bulunarak, "2026 yılında en çok kaybedenler kısa vadeli işleme girenler, kaldıraçlı işlem yapanlar ve sık al–sat yapanlar olacak. 2026 manipülasyon yılı. Bir ay sert düşüş, bir ay sert yükseliş… Öngörülemeyen bir piyasa geliyor" diyerek O yıl için yatırım stratejisinin net olduğunu vurguladı. 
 

9
gümüş

GÜMÜŞ YATIRIMI NASIL YAPILIR?

Gümüşe dair yoğun soru geldiğini belirten Memiş, "Gümüş iki şekilde alınabilir: Fiziki veya sanal. Bankadan gümüş hesabı açılabilir, Kapalıçarşı’dan gram veya 1 kg külçe gümüş alınabilir. Altınla aynı mantık" diyerek yatırımcıları uyardı. Gümüş takıların bozdurulamadığı yönündeki algının yanlış olduğunu vurgulayan Memiş, "Gümüş takılar da hurda olarak bozdurulabiliyor. Sorun tüketicide değil, alışveriş yapılan yerde" dedi.

 

10
Gram altın

GRAM ALTINDA YIL SONU HEDEFİ: 5700–6000 TL BANDI

Gram altın için yıl sonu tahminini paylaşan Memiş, "Fiziki gram altın şu an Kapalıçarşı’da 5831 TL. Jeopolitik risk artarsa 6000 TL görülebilir. Ancak barış senaryosunda yıl sonu 5500–5750 TL aralığında kapanabilir" diyerek altın için fiyat verdi.

Memiş, gram altın için beklentisinin "5700–6000 TL aralığı" olduğunu ifade etti.

