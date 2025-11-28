İslam Memiş altın için son uyarıyı yaptı: Şampiyon şimdiden belli, diğerleri batacak

GÜMÜŞ 2026 YILININ ŞAMPİYONU OLACAK

Memiş, gümüş için yeniden zirvelerin görüldüğünü belirterek "Ekim ayında tarihi zirveleri görmüştü. Yine bir ay aradan sonra gümüşte yeni bir zirve geldi. Şu an gram 73,97 TL, ons ise 54 dolar" dedi.

Gümüşün son yükselişinin temel nedenini ise altın–gümüş rasyosundaki gerileme olarak açıklayan MEmiş, "Rasyo 77’ye gerileyince gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026 yılındaki şampiyonumuz yine gümüş. 2025’teki şampiyon da gümüştü" dedi.

