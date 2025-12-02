Eşini rahatsız eden kişiye tuzak kurdu! Ayağından kurşunladı

Diyarbakır’da Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde bir olay meydana geldi. Bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle birlikte tuzak kurdu.

İsmi öğrenilemeyen şahsı bir kafeye davet eden kadın, burada buluşma ayarladı. İçeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçmaya çalıştı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kadının kocası, belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açtı. Ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.