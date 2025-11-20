Aldatılan kadın çılgına döndü! 'Namussuz karaktersiz...' hakaretler havada uçuştu

İstanbul Esenyurt'ta aldatıldığını iddia eden kadın ortalığı birbirine kattı. Öfkeli kadının sevgilisi ve yanında bulunan kadına küfürler savurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde Esenyurt'un Piri Reis mahallesinde yaşanan olayda iki kadın ve bir adama arasında tartışma çıktı. İddiaya göre genç kadın sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yanındaki kadınla aldattığını iddia ederek çılgına döndü. Aldatıldığı öne sürülen kadın, erkek arkadaşı ve yanındaki kadına küfürler ederek saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği kadın bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, öfkeli kadının karşısındaki erkek ve kadına küfürler ederek saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.