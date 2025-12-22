Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

Aralık 22, 2025 09:53
1
Elon Musk

Forbes verilerine göre Elon Musk’ın serveti, Tesla’daki hisse opsiyonlarına ilişkin mahkeme kararının ardından 749 milyar dolara yükseldi. Musk, bu eşiği aşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

2
Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

ABD'li milyarder Elon Musk, serveti 700 milyar doları aşan ilk isim oldu. Forbes’un aktardığına göre Musk’ın toplam serveti 749 milyar dolara çıktı. Bu sıçramanın temelinde, Delaware Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin cuma günü verdiği kritik karar var.

3
Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

Mahkeme, Musk’ın Tesla’daki hisse senedi opsiyonlarına dayalı ödül hakkını yeniden geçerli kıldı. Kararın duyurulmasının ardından Musk’ın serveti tek hamlede 139 milyar dolar artmış oldu. Yani, aslında birkaç imza ve bir yargı kararı, servet tablosunu baştan aşağı değiştirdi.

4
Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

ZİRVEDE AÇIK ARA LİDER

Bu gelişmeyle birlikte Musk, Forbes milyarderler listesinde açık ara ilk sıradaki yerini pekiştirdi. Onu; Larry Page 252,7 milyar dolarla, Larry Ellison 242,8 milyar dolarla ve Jeff Bezos 239,4 milyar dolarla izliyor. Aradaki fark, listenin tepesinde bambaşka bir ölçek oluştuğunu gösteriyor.

5
Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

REKORLAR ZİNCİRİ SÜRÜYOR

Musk için bu ilk değil. Daha önce 15 Aralık’ta serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise çıta bir kez daha yükseldi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.