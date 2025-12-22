Elon Musk’tan tarihi rekor: Serveti 700 milyar doları aştı

Kategoriler
Forbes verilerine göre Elon Musk’ın serveti, Tesla’daki hisse opsiyonlarına ilişkin mahkeme kararının ardından 749 milyar dolara yükseldi. Musk, bu eşiği aşan ilk kişi olarak tarihe geçti.
ABD'li milyarder Elon Musk, serveti 700 milyar doları aşan ilk isim oldu. Forbes’un aktardığına göre Musk’ın toplam serveti 749 milyar dolara çıktı. Bu sıçramanın temelinde, Delaware Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin cuma günü verdiği kritik karar var.
Mahkeme, Musk’ın Tesla’daki hisse senedi opsiyonlarına dayalı ödül hakkını yeniden geçerli kıldı. Kararın duyurulmasının ardından Musk’ın serveti tek hamlede 139 milyar dolar artmış oldu. Yani, aslında birkaç imza ve bir yargı kararı, servet tablosunu baştan aşağı değiştirdi.
Bu gelişmeyle birlikte Musk, Forbes milyarderler listesinde açık ara ilk sıradaki yerini pekiştirdi. Onu; Larry Page 252,7 milyar dolarla, Larry Ellison 242,8 milyar dolarla ve Jeff Bezos 239,4 milyar dolarla izliyor. Aradaki fark, listenin tepesinde bambaşka bir ölçek oluştuğunu gösteriyor.
Musk için bu ilk değil. Daha önce 15 Aralık’ta serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi ise çıta bir kez daha yükseldi.