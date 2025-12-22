Menü Kapat
Hava Durumu
12°
 Dilek Ulusan

"Geri döneceğim" demişti, gerçek başka çıktı: Şevval Şahin detayı şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin yaptığı açıklama "Ülkeme döneceğim" demişti. Cuma akşamı gerçekleşen güzellik yarışmasında jüri olan Şahin ülkeye dönmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakala kararı çıkarılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN DETAYI ŞAŞIRTTI

Adresinde bulunamayan 2018 güzeli Şevval Şahin, hakkında çıkarıldı. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye 'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum." dedi.

"Geri döneceğim" demişti, gerçek başka çıktı: Şevval Şahin detayı şaşırttı

ŞEVVAL ŞAHİN CUMARTESİ YAPILAN MISS TURKEY YARIŞMASINDA JÜRİ ÜYESİYDİ

Şevval Şahin "Geri döneceğim" derken, işin aslı ise başka çıktı. Model Şevval Şahin meğerse cumartesi akşamı gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında jüri üyesiymiş...

2018 Türkiye Güzeli ve bu yılki finalin jüri üyeleri arasında yer alması beklenen Şevval Şahin, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle büyük finale katılmadı.

"Geri döneceğim" demişti, gerçek başka çıktı: Şevval Şahin detayı şaşırttı
