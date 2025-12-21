Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aranan Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförünün cep telefonları incelemeye alındı. Şoförün telefonunda 'uyuşturucu partilerine katılan ünlüler' listesi ele geçirildi. Listenin başlarında yer alan isimlerden birinin geçtiğimiz aylarda uyuşturucu testi pozitif çıkan Derin Talu olması dikkat çekti.

Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı
Sabah
21.12.2025
09:50
21.12.2025
09:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Firari olarak aranan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yakınlarının soruşturmaya dahil edildiği uyuşturucu operasyonunda şoför Ahmet Akçay'ın telefonundan çıkan yeni bir liste soruşturmayı genişletti. Akçay'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme, sadece bir sevkiyat ağını değil, aynı zamanda gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkasını da deşifre etti.

Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı

UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE 'ÖZEL AĞIRLAMA'

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, emniyetin dikkatle yürüttüğü soruşturmada firari Garipoğlu'nun yakın çevresindeki kişilerden ele geçirilen dijital materyallerdeki bilgilerin soruşturmayı daha da derinleştirdiği öğrenildi. Garipoğlu'nun düzenlediği ve ünlülerin de katıldığı uyuşturucu partilerine katılanların listesinin tutulduğu ayrıca Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI

Soruşturmada ele geçirilen bilgilere göre, 'nin geçtiğimiz aylarda uyuşturucu testi pozitif çıkan küçük kızı Derin Talu'nun da bu partilere gittiği ayrıca firari durumundaki Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla 'özel ağırlanan' isimlerden olduğu öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listede Talu'nun üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

TGRT Haber
