Kasım Garipoğlu'nun 'uyuşturucu partilerine' katılanlar belli oldu! Dikkat çeken Derin Talu detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Firari olarak aranan iş insanı Kasım Garipoğlu'nun yakınlarının soruşturmaya dahil edildiği uyuşturucu operasyonunda şoför Ahmet Akçay'ın telefonundan çıkan yeni bir liste soruşturmayı genişletti. Akçay'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme, sadece bir sevkiyat ağını değil, aynı zamanda gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkasını da deşifre etti.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE 'ÖZEL AĞIRLAMA'

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, emniyetin dikkatle yürüttüğü soruşturmada firari Garipoğlu'nun yakın çevresindeki kişilerden ele geçirilen dijital materyallerdeki bilgilerin soruşturmayı daha da derinleştirdiği öğrenildi. Garipoğlu'nun düzenlediği ve ünlülerin de katıldığı uyuşturucu partilerine katılanların listesinin tutulduğu ayrıca Garipoğlu'nun bu isimlerden bazıları için "özel şekilde ağırlansınlar" ibaresini kullandığı tespit edildi.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA YER ALDI

Soruşturmada ele geçirilen bilgilere göre, Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda uyuşturucu testi pozitif çıkan küçük kızı Derin Talu'nun da bu partilere gittiği ayrıca firari durumundaki Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla 'özel ağırlanan' isimlerden olduğu öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listede Talu'nun üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.