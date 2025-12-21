Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

ABD’nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde büyük elektrik kesintisi yaşandı, kent karanlığa gömüldü. Trafik ışıklarının çalışmaması kaosa neden oldu. Waymo'ya ait sürücüsüz araçların trafik ışıklarını algılayamaması büyük bir tehlike doğurdu.

ABD’nin California eyaletindeki şehri karanlığa gömüldü. Şehirde yaşanan büyük nedeniyle 130 bin ev ve işyerinin elektriği kesildi. Pacific Gas and Electric Co. şirketinin açıklamasına göre, şehrin kuzey kesiminin büyük bir bölümü karanlıkta kaldı. Ardından Richmond ve Presidio mahalleleri ile Golden Gate Park çevresindeki bölgeler elektriksiz kaldı ve kesinti giderek büyüdü.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

TRAFİKTE KAOS

Büyük elektrik kesintisi nedeniyle ışıklarının devre dışı kalması ise kaosa neden oldu. Waymo’ya ait sürücüsüz araçların trafik ışıklarını algılayamaması büyük bir tehlike doğurdu.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı X kanalında yaptığı açıklamada, şehir genelinde "önemli ulaşım aksamaları" yaşandığını belirterek, sakinleri zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya ve trafik ışıklarını dört yönlü duraklama noktası olarak değerlendirmeye çağırdı.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

RESTORANLAR, DÜKKANLAR KAPANDI

Sosyal medya paylaşımları ve yerel medya, restoran ve dükkanların toplu olarak kapandığını, sokak lambalarının ve Noel süslemelerinin karardığını bildirdi.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

CALIFORNIA NEDEN KARANLIĞA BÜRÜNDÜ?

İtfaiye yetkililerinin X platformunda yaptığı açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin en azından bir kısmı, 8. ve Mission caddelerindeki bir PG&E trafo merkezinde çıkan yangından kaynaklandı.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

Saat 16.00 civarında, PG&E X platformunda elektrik şebekesinin istikrara kavuştuğunu ve ek kesintisi beklenmediğini duyurdu.

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor
