ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor

ABD’nin California eyaletindeki San Francisco şehri karanlığa gömüldü. Şehirde yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle 130 bin ev ve işyerinin elektriği kesildi. Pacific Gas and Electric Co. şirketinin açıklamasına göre, şehrin kuzey kesiminin büyük bir bölümü karanlıkta kaldı. Ardından Richmond ve Presidio mahalleleri ile Golden Gate Park çevresindeki bölgeler elektriksiz kaldı ve kesinti giderek büyüdü.

TRAFİKTE KAOS

Büyük elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı kalması ise kaosa neden oldu. Waymo’ya ait sürücüsüz araçların trafik ışıklarını algılayamaması büyük bir tehlike doğurdu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı X kanalında yaptığı açıklamada, şehir genelinde "önemli ulaşım aksamaları" yaşandığını belirterek, sakinleri zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya ve trafik ışıklarını dört yönlü duraklama noktası olarak değerlendirmeye çağırdı.

RESTORANLAR, DÜKKANLAR KAPANDI

Sosyal medya paylaşımları ve yerel medya, restoran ve dükkanların toplu olarak kapandığını, sokak lambalarının ve Noel süslemelerinin karardığını bildirdi.

CALIFORNIA NEDEN KARANLIĞA BÜRÜNDÜ?

İtfaiye yetkililerinin X platformunda yaptığı açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin en azından bir kısmı, 8. ve Mission caddelerindeki bir PG&E trafo merkezinde çıkan yangından kaynaklandı.

Saat 16.00 civarında, PG&E X platformunda elektrik şebekesinin istikrara kavuştuğunu ve ek kesintisi beklenmediğini duyurdu.