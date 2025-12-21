TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 2026'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni dönem başkan adayları belli oldu.

Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda adaylar üyelerle paylaşıldı.

TÜSİAD BAŞKANI OZAN DİREN OLACAK

Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi için Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunma kararı aldı. Diren’in seçimde tek aday olması dikkat çekti.

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Diren, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanıdır. Aslen Tokatlıdır.

ÖMER ARAS YENİDEN YİK BAŞKANI OLUYOR

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı için ise mevcut durumda bu görevi yürüten Ömer Aras’ın YİK Başkanı adayı olarak önerileceği belirtildi. Aras seçilmesi halinde 2 yıl daha görevde kalacak.

Yeni yönetim kadrolarının belirleneceği seçimler, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.