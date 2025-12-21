Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (TÜSİAD) seçim süreci başladı. Yeni yönetim için adaylar belli oldu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı için Ozan Diren aday gösterilirken, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevi için mevcut başkan Ömer Aras'ın adı sunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 06:58
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 06:58

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin () 2026'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni dönem başkan adayları belli oldu.

Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda adaylar üyelerle paylaşıldı.

TÜSİAD BAŞKANI OZAN DİREN OLACAK

Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi için Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunma kararı aldı. Diren’in seçimde tek aday olması dikkat çekti.

TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren

OZAN DİREN KİMDİR?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Diren, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanıdır. Aslen Tokatlıdır.

TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren

ÖMER ARAS YENİDEN YİK BAŞKANI OLUYOR

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı için ise mevcut durumda bu görevi yürüten Ömer Aras’ın YİK Başkanı adayı olarak önerileceği belirtildi. Aras seçilmesi halinde 2 yıl daha görevde kalacak.

TÜSİAD'a yeni başkan geliyor! Tek aday Ozan Diren

Yeni yönetim kadrolarının belirleneceği seçimler, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | TÜSİAD yöneticilerine kamu davası: İstenen ceza belli oldu
ETİKETLER
#tüsiad
#Yönetim Kurulu Başkanlığı
#Ozan Diren
#Ömer Aras
#Yüksek İstişare Konseyi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.