AVM'de kavga! Müşteri ile garson birbirine girdi

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Hilltown AVM'de bulunan bir işletmede müşteri ile garson arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine araya giren işletme çalışanları, saldırgan şahsı etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı AVM'deki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.