AVM'de kavga! Müşteri ile garson birbirine girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Hilltown AVM'de bulunan bir işletmede müşteri ile garson arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine araya giren işletme çalışanları, saldırgan şahsı etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı AVM'deki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.