İslam Memiş'ten altın için ezber bozan uyarı! En kritik tarih belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti. Gram altın TL karşılığı 6 bin liranın üzerine çıktı. Gümüş ise yatırımcısına yüzde 170 kar sağladı. Peki değerli metaller yılı nasıl kapatacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunarak yatırımcıları uyardı.
Son dönemde yaşanan altın vurgunlarına değinen Memiş, vatandaşların işin ciddiyetini tam algılayamadığını belirtti ve iki farklı yanlış yöntem olduğuna dikkat çekti.Bunlardan birinin, güvene dayalı hesap açarak altın biriktirmek olduğunu ifade eden Memiş, bunun son derece riskli olduğunu vurguladı. Diğer yöntemin ise açık bir şekilde tefecilik modeli olduğunu belirterek, “Alan da veren de suçlu. Burada mağduriyet yok” değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, kiralık kasa ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Genel Müdürlüğü’nün altın sertifikası uygulamasını hatırlatarak yatırımcıların birikimlerini bu şekilde koruyabileceğini hatırlattı.
Altın fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendiren Memiş, 2025 yılı boyunca fiyatları yukarı taşıyan birçok unsur olduğunu belirtti. ABD–Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altını desteklediğini söyledi.
Memiş, 2025 yılı içinde ons altının yaklaşık yüzde 65, gram altının ise yüzde 100’e yakın getiri sağladığını söyledi.
Memiş, yukarı yönlü trendin 2026 yılının ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek, "Mevcut ekonomik koşullarda 8 bin liralık gram altın seviyeleri sürpriz olmaz" dedi.
Rusya–Ukrayna ateşkesi senaryosunda ons altın fiyatlarının düşeceğini hatırlatan Memiş, aşağıda 3.800 dolar, yukarıda ise 4.800 dolar seviyelerinin önemli eşikler olduğunu söyledi. Jeopolitik risklerin artması halinde yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğini vurguladı.
Altın yatırımının uzun vade gerektirdiğini söyleyen Memiş, "Artık 2030 yılına kadar fiyata değil, miktara bakmak gerekiyor" diyerek düzenli altın alan yatırımcının kazanmaya devam edeceğini belirtti.
Memiş, 2026’nın ikinci yarısında daha temkinli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Özellikle ev veya otomobil almak için altın biriktirenlerin, 2026 Haziran sonrası dönemi dikkatli yönetmesi gerektiğini, bu süreçte yatay ya da düşüş eğilimli bir piyasa görülebileceğini söyledi.
Döviz cephesine de değinen Memiş, doları bir yatırım aracı olarak görmediğini vurguladı. Memiş, Dolar/TL kurunda sert sıçramalar beklemediğini ifade ederek yavaş ve kontrollü yükselişlerin mümkün olabileceğini söyledi.