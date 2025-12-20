İslam Memiş'ten altın için ezber bozan uyarı! En kritik tarih belli oldu

Son dönemde yaşanan altın vurgunlarına değinen Memiş, vatandaşların işin ciddiyetini tam algılayamadığını belirtti ve iki farklı yanlış yöntem olduğuna dikkat çekti.Bunlardan birinin, güvene dayalı hesap açarak altın biriktirmek olduğunu ifade eden Memiş, bunun son derece riskli olduğunu vurguladı. Diğer yöntemin ise açık bir şekilde tefecilik modeli olduğunu belirterek, “Alan da veren de suçlu. Burada mağduriyet yok” değerlendirmesinde bulundu.

