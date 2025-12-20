Menü Kapat
TGRT Haber
İslam Memiş'ten altın için ezber bozan uyarı! En kritik tarih belli oldu

Aralık 20, 2025 16:23
1
altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden uçuşa geçti. Gram altın TL karşılığı 6 bin liranın üzerine çıktı. Gümüş ise yatırımcısına yüzde 170 kar sağladı. Peki değerli metaller yılı nasıl kapatacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunarak yatırımcıları uyardı.
 

2
altın fiyatları

Son dönemde yaşanan altın vurgunlarına değinen Memiş, vatandaşların işin ciddiyetini tam algılayamadığını belirtti ve iki farklı yanlış yöntem olduğuna dikkat çekti.Bunlardan birinin, güvene dayalı hesap açarak altın biriktirmek olduğunu ifade eden Memiş, bunun son derece riskli olduğunu vurguladı. Diğer yöntemin ise açık bir şekilde tefecilik modeli olduğunu belirterek, “Alan da veren de suçlu. Burada mağduriyet yok” değerlendirmesinde bulundu.
 

3
islam memiş

Memiş, kiralık kasa ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Genel Müdürlüğü’nün altın sertifikası uygulamasını hatırlatarak yatırımcıların birikimlerini bu şekilde koruyabileceğini hatırlattı.
 

4
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendiren Memiş, 2025 yılı boyunca fiyatları yukarı taşıyan birçok unsur olduğunu belirtti. ABD–Çin ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, Fed’in faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin altını desteklediğini söyledi.
 

5
ALTIN YATIRIMCISI NE KADAR KAZANDI?

ALTIN YATIRIMCISI NE KADAR KAZANDI?

Memiş, 2025 yılı içinde ons altının yaklaşık yüzde 65, gram altının ise yüzde 100’e yakın getiri sağladığını söyledi.
 

6
2026 YILINDA ALTIN YÜKSELECEK Mİ

2026 YILINDA ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Memiş, yukarı yönlü trendin 2026 yılının ilk yarısına kadar devam edebileceğini belirterek, "Mevcut ekonomik koşullarda 8 bin liralık gram altın seviyeleri sürpriz olmaz" dedi.
 

7
altın

BARIŞ OLURSA ALTIN DÜŞER

Rusya–Ukrayna ateşkesi senaryosunda ons altın fiyatlarının düşeceğini hatırlatan Memiş, aşağıda 3.800 dolar, yukarıda ise 4.800 dolar seviyelerinin önemli eşikler olduğunu söyledi. Jeopolitik risklerin artması halinde yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğini vurguladı.
 

8
2030 YILINA KADAR DİKKAT

2030 YILINA KADAR DİKKAT

Altın yatırımının uzun vade gerektirdiğini söyleyen Memiş, "Artık 2030 yılına kadar fiyata değil, miktara bakmak gerekiyor" diyerek düzenli altın alan yatırımcının kazanmaya devam edeceğini belirtti.

 

9
ALTIN

Memiş, 2026’nın ikinci yarısında daha temkinli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
 

10
ALTIN İSLAM MEMİŞ

2026 HAZİRAN'A DİKKAT

Özellikle ev veya otomobil almak için altın biriktirenlerin, 2026 Haziran sonrası dönemi dikkatli yönetmesi gerektiğini, bu süreçte yatay ya da düşüş eğilimli bir piyasa görülebileceğini söyledi.
 

11
DOLAR YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR

DOLAR YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR?

Döviz cephesine de değinen Memiş, doları bir yatırım aracı olarak görmediğini vurguladı. Memiş, Dolar/TL kurunda sert sıçramalar beklemediğini ifade ederek yavaş ve kontrollü yükselişlerin mümkün olabileceğini söyledi.

