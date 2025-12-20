Menü Kapat
Altın ve doların sessiz rakibi! Kilosu 10 bin dolar, özel yetiştiriliyor

Aralık 20, 2025 16:30
1
Altın ve doların sessiz rakibi

Yeni nesil yatırımcılar sadece altın, dolar değil, tek dalı için servet ödenen bitki türlerine yöneliyor. Türkiye’de pek çok kişinin ‘saksı bitkisi’ deyip attığı bitkiler milyonlarca dolar ediyor. İşte 15 yıl boyunca çiçek açması beklenen, laboratuvarlarda milyon dolarlara geliştirilen türler...

2
Altın ve doların sessiz rakibi

Dünya genelinde sermaye sadece altın ve borsada değil. Sınırlı sayıda yetiştirilen sır gibi saklanan bazı bitki türleri milyonlarca dolar ediyor.

3
Altın ve doların sessiz rakibi

Çiçek türleri lüks tüketim pazarında dudak uçuklatan rakamlara el değiştiriyor. Türkiye’nin henüz tam anlamıyla keşfetmediği bu pazarın hacmi ise milyar dolarlarla ifade ediliyor.

4
Altın ve doların sessiz rakibi

8 YIL SIR GİBİ SAKLANDI

Listenin başında, Çinli bilim insanlarının tam 8 yıl boyunca üzerinde çalıştığı Shenzhen Nongke orkidesi geliyor. Doğada kendiliğinden yetişmeyen, sadece özel laboratuvar ortamında hayat bulan bu bitki, bir kez çiçek açmak için tam 5 yıl bekliyor.

5
Altın ve doların sessiz rakibi

Geçtiğimiz dönemde yapılan bir açık artırmada yaklaşık 200 bin dolara alıcı bulan bu orkide, çiçekten ziyade "yaşayan bir tablo" muamelesi görüyor.

6
Altın ve doların sessiz rakibi

15 YILLIK SABRIN MİLYON DOLARLIK MEYVESİ: JULİET GÜLÜ

İngiltere’de de değeri pahalı olan çiçek var. Ünlü çiçek yetiştiricisi David Austin tarafından 3 milyon sterlinlik bir yatırımla 15 yılda geliştirilen Juliet Gülü, bugün dünyanın en lüks düğünlerinin vazgeçilmezi. Tanesinin fiyatı yüzlerce doları bulabilen bu gülün üretimi, dünyada sadece belirli lisanslı bahçelerde yapılabiliyor.

7
Altın ve doların sessiz rakibi

"10 BİN DOLARLIK" GİZLİ MADEN: SAFRAN VE ÖTESİ

"Mor Altın" olarak adlandırılan pazarın en bilindik yüzü safran olsa da, asıl kazanç bu bitkinin "saf medikal" üretiminde yatıyor.

8
Altın ve doların sessiz rakibi

150 bin çiçekten sadece 1 kilogram elde edilebilen bu değerli liflerin kilogram fiyatı, kalitesine göre 10 bin dolar sınırını aşmış durumda. Uzmanlar, bu bitkinin sadece baharat değil, antikanser ilaçlarının ana hammaddesi olarak ilaç devleri tarafından kapışıldığını belirtiyor.

9
Altın ve doların sessiz rakibi

YATIRIMCILAR ROTAYI "NADİR TÜRLERE" KIRIYOR

Ekonomi uzmanları, geleneksel tarımın aksine "niche" (niş) bitki üretiminin önümüzdeki 10 yılın en karlı iş kollarından biri olacağını öngörüyor. Özellikle Borneo adasındaki tek bir dağda yetişen ve dalı 6 bin dolara satılan Kinabalu Altını gibi türlerin, genetik ıslah yoluyla kontrollü alanlarda üretilmesi için dev şirketler AR-GE yarışına girmiş durumda.

10
Altın ve doların sessiz rakibi

Türkiye'nin iklim çeşitliliği göz önüne alındığında, bu "yeşil madenlerin" yerli girişimciler için büyük bir fırsat kapısı olduğu ancak bilgi eksikliği nedeniyle bu pazarın henüz ıskalandığı vurgulanıyor.

TGRT Haber
