 Ömer Faruk Dogan

Bilim dünyasını sarsan cinayet: MIT direktörü suikasta kurban gitti

MIT Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü Nuno FG Loureiro, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis ekipleri saldırganın kimliğini ve cinayetin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Bilim dünyasını sarsan cinayet: MIT direktörü suikasta kurban gitti
20.12.2025
20.12.2025
saat ikonu 15:53

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi Direktörü Nuno FG Loureiro evinde öldürüldü. The Guardian sitesine göre, ABD'nin Brookline şehrindeki evinde pazartesi gecesi çok sayıda kurşunla hedef alınan Loureiro, acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılsa da salı sabahı hayatını kaybetti.

Norfolk Bölge Savcılığı, yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: ŞÜPHELİ HENÜZ BULUNAMADI

Norfolk Bölge Savcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırının nedeni veya olası şüpheliler hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı. The Boston Globe gazetesine konuşan komşu Louise Cohen, silah seslerini duyunca dışarı fırladığını ve profesörü apartman girişinde yerde yatar halde bulduğunu belirtti.

Loureiro'nun eşiyle birlikte yardım çağırdıklarını anlatan Cohen, ailenin çevresi tarafından çok sevildiğini ve böylesi korkunç bir saldırıya kimin, neden kalkışmış olabileceğini hayal dahi edemediğini ifade etti.

Bilim dünyasını sarsan cinayet: MIT direktörü suikasta kurban gitti

MIT REKTÖRÜ KORNBLUTH: DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

MIT Rektörü Sally Kornbluth, yazdığı mektupta, Loureiro'nun kaybından duyduğu "üzüntüyü" dile getirdi. Rektör mektubunda, bilim insanının çocukluğundan beri bir araştırmacı olma hayali kurduğuna ve füzyon enerjisinin insanlık tarihini değiştireceğine dair sarsılmaz inancına değindi.

CNN'in haberine göre, Portekiz Dışişleri Bakanı da katıldığı bir kamuoyu oturumunda Loureiro'nun vefatını resmi olarak duyurarak taziyelerini sundu.

PROFESÖR NUNO FG LOUREİRO KİMDİR?

Portekiz doğumlu olan Loureiro, fizik eğitimini Lizbon ve Londra'da tamamladıktan sonra Princeton Üniversitesi ve İngiltere'deki Culham Füzyon Enerjisi Merkezi'nde önemli çalışmalar yürüttü. 2016 yılında MIT kadrosuna katılan profesör, 2024 yılının mayıs ayında laboratuvarın direktörlüğü görevine getirilmişti.

Başarılı kariyeri boyunca pek çok ödül alan Loureiro, ocak ayında dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilen prestijli bir ödüle layık görülen sınırlı sayıdaki isimden biri olmuştu.

