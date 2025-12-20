Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Husiler'den Birleşmiş Milletler operasyonu! Çok sayıda personel gözaltına alındı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Husiler tarafından 10 BM personelinin daha gözaltına alınmasını şiddetle kınadı. Yemen'de Husilerce gözaltına alınan BM personeli sayısı 69'a yükseldi. BM, tüm gözaltıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Husiler'den Birleşmiş Milletler operasyonu! Çok sayıda personel gözaltına alındı
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 15:13

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'de tarafından 10 personelin gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Aralık'ta Husiler tarafından 10 BM personelinin daha keyfi nedenlerden gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Böylece Yemen'de Husilerce gözaltına alınan BM personeli sayısının 69'a yükseldiği kaydedildi.

Bu gözaltıların, BM insani yardımının Husilerin kontrolündeki bölgelere ulaşmasını sürdürülemez hale getirdiği, ihtiyaç sahibi milyonlarca insanı doğrudan etkilediği ve hayat kurtarıcı yardıma erişimi sınırladığı ifade edildi.

Husiler'den Birleşmiş Milletler operasyonu! Çok sayıda personel gözaltına alındı

HUSİLERLE DOĞRUDAN TEMASA GEÇİLECEK

BM, sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyonlardan keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

çalışmalarının güvenli ve ilkeli bir ortamda yürütülebilmesi için BM ve personelinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada Guterres'in, gözaltındaki tüm BM çalışanlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla üye devletler ve BM Güvenlik Konseyi ile, ayrıca Husilerle doğrudan temas yoluyla da sürekli çabalarını sürdüreceği ve Yemen'deki olumsuzluklardan etkilenen aileler ve topluluklarla tam dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
#yemen
#husiler
#bm
#insani yardım
#gözaltı
#Uluslararası Hukuk
#Dünya
