Husilerden İsrail'e saldırı: Çok sayıda yaralı var

Yemenli Husiler, İsrail’e insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde korku ve panik anları yaşandı. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2’si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

ALIŞVERİŞ BÖLGESİ HEDEF ALINDI

MDA, yaralanmaların büyük kısmının şarapnel nedeniyle yaşandığını açıkladı. İHA’nın vurduğu yerin şehirdeki alışveriş bölgesi olduğu öğrenildi.

Yemen'deki Husilerin 19 Eylül'de fırlattığı İHA, Eilat şehrine isabet etmiş, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.