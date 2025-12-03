Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'nin Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına tepki: KDP'den izahat istendi

KDP Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak'ta silahlı korumalarıyla bulunmasına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili KDP'den yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, açıklamanın kabul edilemeyeceğini belirterek KDP'den izahat istendiğini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'nin Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına tepki: KDP'den izahat istendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 00:54
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 01:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyarette silahlı korumalarının bulunmasıyla ilgili "Tek kelimeyle rezalet. Cumhuriyetin saygınlığına ve itibarına saldırıdır." sözlerine "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nden tepki çeken bir açıklama yapılması sonrası harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'nin Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına tepki: KDP'den izahat istendi

"İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık; açıklamanın içerik ve üslup bakımından kabul edilemeyeceğini vurgulayarak KDP'den izahat istediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'nin Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına tepki: KDP'den izahat istendi

"GEREKLİ İŞLEMLER DERHAL YAPILMALI"

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Barzani ziyaretindeki görüntülere sert tepki: Tek kelimeyle rezalet
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Barzani'nin Şırnak'a silahlı korumalarla gelmesine tepki: İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı
ETİKETLER
#diplomasi
#dışişleri bakanlığı
#dbp
#Barzani Ailesi
#Irak Konsolosluğu
#Siyasi Provokasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.