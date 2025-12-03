Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani'nin Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına tepki: KDP'den izahat istendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesine yaptığı ziyarette silahlı korumalarının bulunmasıyla ilgili "Tek kelimeyle rezalet. Cumhuriyetin saygınlığına ve itibarına saldırıdır." sözlerine "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nden tepki çeken bir açıklama yapılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

"İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık; açıklamanın içerik ve üslup bakımından kabul edilemeyeceğini vurgulayarak KDP'den izahat istediğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

"GEREKLİ İŞLEMLER DERHAL YAPILMALI"

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir."