Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi fırsat eşiği önümüzde

Türkgün gazetesine konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Bu hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük bir tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız tartışılmaz düzeydedir."

BARZANİ'NİN ŞIRNAK'TA AĞIRLANMASI

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretine uzun namlulu silahlı, üniformalı peşmergelerin eşlik etmesine tepki gösteren Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Barzani'nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır.

Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinden hesap yapılmasına, siz ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz."

"AF VADEDEN YOK"

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hosat’ın ‘Suç işlemedik ki af dileyelim’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Af vadeden yok. Suçları mahşeri vicdanda belgeli." ifadesini kullandı.

"DARBE İDDİALARI FASA FİSO"

İmralı tarafından söylendiği iddia edilen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" şeklindeki yoruma ilişkin de değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Türkiye'de darbeler dönemi açılmamak üzere kapanmıştır. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.

