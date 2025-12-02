Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi fırsat eşiği önümüzde

MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkgün
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 07:55

Türkgün gazetesine konuşan Genel Başkanı , Terörsüz hedefinin cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımı olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Bu hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük bir tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız tartışılmaz düzeydedir."

Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi fırsat eşiği önümüzde

BARZANİ'NİN ŞIRNAK'TA AĞIRLANMASI

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretine uzun namlulu silahlı, üniformalı peşmergelerin eşlik etmesine tepki gösteren Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Barzani'nin misafir olarak katılımına diyeceğim bir şey yoktur. Ağırlanması milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin alametidir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralları deyin, ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır.

Türk milletinin helali hakkı olan ve şehit kanlarıyla sınırları çizilen aziz vatanımızın hiçbir şekilde tartışmaya açılmasına, üzerinden hesap yapılmasına, siz ve şaibeye havale edilmesine tahammül edemeyiz."

"AF VADEDEN YOK"

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hosat’ın ‘Suç işlemedik ki af dileyelim’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Af vadeden yok. Suçları mahşeri vicdanda belgeli." ifadesini kullandı.

"DARBE İDDİALARI FASA FİSO"

İmralı tarafından söylendiği iddia edilen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa mekaniği devreye girer" şeklindeki yoruma ilişkin de değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Türkiye'de darbeler dönemi açılmamak üzere kapanmıştır. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

ETİKETLER
#Türkiye
#devlet bahçeli
#darbe
#mhp
#Terörizm
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.