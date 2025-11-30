Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki görüşmede "Süreç başarılı olmazsa bir darbe mekaniği devreye girer." uyarısını anlatmasını yorumlayan Şamil Tayyar, Öcalan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylemek istediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 20:35

Terörsüz sürecinde Meclis çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Birlik Dayanışma ve Komisyonu'nda yapılan oylama sonucunda bir heyetin Adası'na giderek örgütü elebaşı ile görüşmesi kararı alınmıştı.

Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan 3 kişilik heyet İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak

"ÖCALAN DARBE MEKANİĞİ VURGUSU YAPTI"

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı: "Ahlat ve Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla ve 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz 'devlet aklı' olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan'ın. Bu anlamıyla yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor.

Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak

Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"

AK Parti'nin eski milletvekillerinden ve TGRT Haber yorumcusu Gazeteci Şamil Tayyar katıldığı tv100 yayınında Koçyiğit'in sözleriyle ilgili ses getirecek bir değerlendirmede bulundu.

Şamil Tayyar Abdullah Öcalan'ın sözlerini yorumladı: Süreç başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak

Koçyiğit'in, Öcalan'ın söylediğini belirttiği "Darbe mekaniği devreye girebilir" sözleriyle ilgili konuşan Tayyar "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... (Öcalan) Orada biraz daha açıyor konuyu. Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Öcalan'dan Suriye şartı: 'Ben çözerim ama beklentiler var'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular
ETİKETLER
#Türkiye
#darbe
#terör
#abdullah öcalan
#demokrasi
#imralı
#Milli Birlik Ve Dayanışma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.