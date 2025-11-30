Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Liverpool nefes aldı: Premier Lig'de kritik galibiyet!

Arne Slot yönetiminde zor günlerden geçen Liverpool, West Ham United deplasmanında nefes aldı. Son dönemdeki kötü performansıyla zirveden uzaklaşan İngiltere devi, Premier Lig'in 13. haftasında galip geldi ve Avrupa potasına yaklaştı.

Liverpool nefes aldı: Premier Lig'de kritik galibiyet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 20:22

, 'de 'ı 2-0 ile geçti. Arne Slot'un ekibinin galibiyet golleri; 60. dakikada Isak ve 90+2'de Gakpo'dan gelirken, ev sahibinde ise Lucas Paqueta 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Liverpool nefes aldı: Premier Lig'de kritik galibiyet!

LIVERPOOL'DA İLK HEDEF AVRUPA

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ama günbegün zirveden uzaklaşan Liverpool, bu galibiyetle birlikte 21 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Diğer taraftaysa 11 puanda kalan West Ham United, lig tablosunda 11. basamakta konumlandı.

Liverpool nefes aldı: Premier Lig'de kritik galibiyet!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK HÜSRAN

'nde sürpriz sonuçlar alan Liverpool, hafta içi kendi sahasında PSV Eindhoven ile oynamış ve 4-1 mağlup olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

GEÇEN YAZ TRANSFERE EN ÇOK PARAYI HANGİ TAKIM HARCADI?
Liverpool, yaz döneminde 500 milyon Euro üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişti.
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#west ham united
#avrupa
#premier lig
#liverpool
#ısakaraaş
#Gakpo
#Spor
