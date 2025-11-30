Liverpool nefes aldı: Premier Lig'de kritik galibiyet!

Liverpool, Premier Lig'de West Ham United'ı 2-0 ile geçti. Arne Slot'un ekibinin galibiyet golleri; 60. dakikada Isak ve 90+2'de Gakpo'dan gelirken, ev sahibinde ise Lucas Paqueta 84. dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL'DA İLK HEDEF AVRUPA

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ama günbegün zirveden uzaklaşan Liverpool, bu galibiyetle birlikte 21 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi. Diğer taraftaysa 11 puanda kalan West Ham United, lig tablosunda 11. basamakta konumlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BÜYÜK HÜSRAN

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar alan Liverpool, hafta içi kendi sahasında PSV Eindhoven ile oynamış ve 4-1 mağlup olmuştu.