Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

Süper Lig'de ayrılık mevsimi hızlı başladı. Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden İlhan Palut; Süper Lig'in 14. haftasındaki, 11. teknik direktör ayrılığını gerçekleştirmiş oldu.

SÜPER LİG'DE 14 HAFTADA 11 TEKNİK DİREKTÖR VEDASI YAŞANDI

Süper Lig'in daha yarısı olmadan, hızlıca yol ayrımına gelen 11 teknik direktörün listesi:

1 - İsmet Taşdemir | Gaziantep FK

2 - Ole Gunnar Solskjaer | Beşiktaş

3 - Jose Mourinho | Fenerbahçe

4 - Çağdaş Atan | Başakşehir

5 - Selçuk Şahin | Eyüpspor

6 - Markus Gisdol | Kayserispor

7 - Emre Belözoğlu | Antalyaspor

8 - Hüseyin Eroğlu | Gençlerbirliği

9 - Marcel Licka | Fatih Karagümrük

10 - Recep Uçar | Konyaspor

11 - İlhan Palut | Çaykur Rizespor