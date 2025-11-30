Menü Kapat
13°
SON DAKİKA!
Tümü
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor. Dün itibarıyla Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut da görevinde ayrılırken; Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer gibi isimlerin de olduğu liste resmen 11 kişiye ulaştı.

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!
'de ayrılık mevsimi hızlı başladı. 'daki görevinden istifa eden ; Süper Lig'in 14. haftasındaki, 11. teknik direktör ayrılığını gerçekleştirmiş oldu.

SÜPER LİG'DE 14 HAFTADA 11 TEKNİK DİREKTÖR VEDASI YAŞANDI

Süper Lig'in daha yarısı olmadan, hızlıca yol ayrımına gelen 11 teknik direktörün listesi:

1 - İsmet Taşdemir | Gaziantep FK

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

2 - Ole Gunnar Solskjaer | Beşiktaş

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

3 - Jose Mourinho | Fenerbahçe

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

4 - Çağdaş Atan | Başakşehir

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

5 - Selçuk Şahin | Eyüpspor

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

6 - Markus Gisdol | Kayserispor

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

7 - Emre Belözoğlu | Antalyaspor

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

8 - Hüseyin Eroğlu | Gençlerbirliği

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

9 - Marcel Licka | Fatih Karagümrük

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

10 - Recep Uçar | Konyaspor

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

11 - İlhan Palut | Çaykur Rizespor

Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE AYRILIKLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Sezon sonuna kadar, kötü gidişata göre ayrılık rekorunun kırılabileceği iddia ediliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Türkiye
#çaykur rizespor
#süper lig
#ilhan palut
#Teknik Direktör Ayrılışı
#Spor
