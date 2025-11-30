Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!

Kategoriler
Süper Lig'de ayrılık mevsimi hızlı başladı. Çaykur Rizespor'daki görevinden istifa eden İlhan Palut; Süper Lig'in 14. haftasındaki, 11. teknik direktör ayrılığını gerçekleştirmiş oldu.
Süper Lig'in daha yarısı olmadan, hızlıca yol ayrımına gelen 11 teknik direktörün listesi:
1 - İsmet Taşdemir | Gaziantep FK
2 - Ole Gunnar Solskjaer | Beşiktaş
3 - Jose Mourinho | Fenerbahçe
4 - Çağdaş Atan | Başakşehir
5 - Selçuk Şahin | Eyüpspor
6 - Markus Gisdol | Kayserispor
7 - Emre Belözoğlu | Antalyaspor
8 - Hüseyin Eroğlu | Gençlerbirliği
9 - Marcel Licka | Fatih Karagümrük
10 - Recep Uçar | Konyaspor
11 - İlhan Palut | Çaykur Rizespor