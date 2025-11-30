Menü Kapat
13°
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Manisa'daki kazadan yaralı kurtulan polis Hatice Ünal da şehit oldu! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1 polisin şehit olduğu trafik kazasından yaralı olarak kurtulan polis memuru Hatice Ünal, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra şehit oldu. Ünal, memleketi Çankırı'da gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
18:13
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
18:13

15 Kasım günü 'nın ilçesi Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Hatice Ünal (24) ile Ali Barut'un bulunduğu araç, önündeki tıra arkadan çarptı. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan polislerde Ali Barut olay yerinde şehit olurken, Hatice Ünal ise 14 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Manisa'daki kazadan yaralı kurtulan polis Hatice Ünal da şehit oldu! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Şehit polis memuru Hatice Ünal'ın naaşı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi 'nın Yapraklı ilçesine getirildi. Kavak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ünal'ın naaşı gözyaşları arasında, aile mezarlığında toprağa verildi.

Manisa'daki kazadan yaralı kurtulan polis Hatice Ünal da şehit oldu! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin annesi Şerife, babası İbrahim Ünal, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TARİH OKUYUP POLİSLİK EĞİTİMİ ALMIŞTI

Öte yandan, Hatice Ünal'ın Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezinde polislik eğitimini tamamladığı ve 9 Eylül 2024 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi. Bekar olan şehit Hatice Ünal'ın Şerife ve İbrahim Ünal çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olduğu belirtildi.

