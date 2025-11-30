12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

Türkiye; 2027 Dünya Kupası yolunda, Bosna Hersek sonrasında İsviçre ile karşılaşıyor. Esasen ise A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını kazanmış ve zorlu sürece güçlü bir giriş yapmıştı.

12 DEV ADAM'IN İSVİÇRE MAÇI KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; ay yıldızlıların saat 19.00 itibarıyla Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncularımız şöyle:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

TÜRKİYE ELEMELERE BOSNA HERSEK GALİBİYETİYLE BAŞLAMIŞTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçı Türkiye'de oynamış ve Bosna Hersek karşısında 93-71 galip gelmişti.

12 DEV ADAM AVRUPA'YI SALLAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Şampiyonası'nda tarihi performanslar gösteren 12 Dev Adam, finale kadar tam 8 maçı kazanmış ve kupa yolundaki son engel olan Almanya'ya takılmıştı. Ayrıca da milli takımımız bu önemli süreçte; Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani gibi oyuncularımızla tüm dünya basınında geniş yer bulmuştu.