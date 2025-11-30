12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

Kategoriler
Türkiye; 2027 Dünya Kupası yolunda, Bosna Hersek sonrasında İsviçre ile karşılaşıyor. Esasen ise A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını kazanmış ve zorlu sürece güçlü bir giriş yapmıştı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; ay yıldızlıların saat 19.00 itibarıyla Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncularımız şöyle:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçı Türkiye'de oynamış ve Bosna Hersek karşısında 93-71 galip gelmişti.
Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Şampiyonası'nda tarihi performanslar gösteren 12 Dev Adam, finale kadar tam 8 maçı kazanmış ve kupa yolundaki son engel olan Almanya'ya takılmıştı. Ayrıca da milli takımımız bu önemli süreçte; Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani gibi oyuncularımızla tüm dünya basınında geniş yer bulmuştu.