Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre deplasmanına çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kritik mücadelesine dair detaylar haberimizde.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 17:52

Türkiye; 2027 Dünya Kupası yolunda, Bosna Hersek sonrasında İsviçre ile karşılaşıyor. Esasen ise A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını kazanmış ve zorlu sürece güçlü bir giriş yapmıştı.

12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

12 DEV ADAM'IN İSVİÇRE MAÇI KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; ay yıldızlıların saat 19.00 itibarıyla Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacağı mücadelede yer alacak oyuncularımız şöyle:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

TÜRKİYE ELEMELERE BOSNA HERSEK GALİBİYETİYLE BAŞLAMIŞTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçı Türkiye'de oynamış ve Bosna Hersek karşısında 93-71 galip gelmişti.

12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

12 DEV ADAM AVRUPA'YI SALLAMIŞTI

Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Şampiyonası'nda tarihi performanslar gösteren 12 Dev Adam, finale kadar tam 8 maçı kazanmış ve kupa yolundaki son engel olan Almanya'ya takılmıştı. Ayrıca da milli takımımız bu önemli süreçte; Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani gibi oyuncularımızla tüm dünya basınında geniş yer bulmuştu.

12 Dev Adam İsviçre deplasmanında: 2027 Dünya Kupası yolunda kritik maç!

Sıkça Sorulan Sorular

ERGİN ATAMAN TURNUVA ÖZELİNDE NASIL BİR DEĞERLENDİRME YAPMIŞTI?
A Milli Takım Koçu Ergin Ataman, 'hangi takımın nasıl bir oyun oynayacağı belli olmuyor' diyerek turnuvadaki dinamiklere dikkat çekmişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
