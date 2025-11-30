Menü Kapat
Editor
 Ümit Buget

Bakan Yerlikaya yeni 'trafik tedbirleri'ni açıkladı: 180 bin lira ceza, 60 gün trafikten men

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö.'nün aynı gün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yeni 'trafik tedbirleri'ni açıkladı: 180 bin lira ceza, 60 gün trafikten men
Haber Merkezi
30.11.2025
30.11.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişisel soslyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlk kez yeni teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Hem ters yönden gel hem de acımasızca saldır." ifadesini kullandı.

Ters yönde araç kullananlara da caydırıcı yaptırımların geleceğini belirten Yerlikaya, "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ters yönden gelerek trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö. aynı gün yakalandı. Gereği yapıldı." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya yeni 'trafik tedbirleri'ni açıkladı: 180 bin lira ceza, 60 gün trafikten men

Ters yönde araç kullanmanın, trafik düzenini bozmanın, yolu kapatma ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk? İlk kez yeni Trafik Kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Sizce aracı 60 gün otoparka çekilen ve ehliyeti geçici olarak 60 gün alınıp bu süre içinde araç kullanamayacak bir sürücü, aynı saldırgan davranışı tekrar eder mi?

Ayrıca, yeni Trafik Kanunu teklifine göre, ters yönde araç kullanan sürücülere, tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira, şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise hem 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız hem de 60 gün sürücü belgesini geri alıp, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz."

Söz konusu idari yaptırımların kısa süre içinde caydırıcı olacağına ve bu tür davranışların yok olacağına inandıklarını belirten Yerlikaya, kanun yürürlüğe girince her hafta bu istatistiki bilgileri paylaşacağını ifade etti.

