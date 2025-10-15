Ters yönden gitmesi yetmedi, üzerine bir de tehdit etti! 'Canından olma bekle'

Adana'da otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir sürücü, motosiklet ile karşı karşıya geldi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti. Yaşanan tüm bu anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı.