Emekli bayram ikramiyesi 2026 zam yapılacak mı, ne kadar olacak? AK Parti’den emekli bayram zammı açıklaması



Emekli bayram ikramiyesi zammı için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına çevrilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri, diğer yıllarda olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Emeklilerin ikramiyeden yararlanması için herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılacak. AK Parti’den gelen bayram ikramiyesi açıklamasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıca ödeme takvimi duyurulacak ve hesaplara yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekifiyle ilgili değerlendirme yaptı. Güler açıklamasının devamında ise emekli bayram ikramiyesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Güler açıklamasında emekli bayram ikramiyesi zammının bu teklifte yer almadığını ifade etti. AK Parti Grup Başkanı “ Bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar.

Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor. ifadelerini kullandı. Emekli bayram ikramiyesine bu yıl artış yapılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik yasal düzenleme gerekirken düzenleme bu teklifte yer almadı. Kısa süre içerisinde konuyla ilgili yasal adımların atılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, 20 Mart öncesinde hesaplara yatırılacak. Bayramdan önce hesaplara yatırılacak ikramiyelere yönelik SGK tarafından ödeme takvimi duyurulacak. İkramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler 4A SSK emeklilerine yatırılırken üç günde tamamlanmıştı. Bağ-Kur emeklilerine 27 Mart’ta ve 4C emeklilerine 28 Mart’ta ödeme yapıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLECEK?

Dul maaşı alanlar,

Ölüm aylığı alanlar,

Şehit yakınları,

Gaziler,

İş göremezlik geliri alanlar,

Güvenlik korucuları,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar gören siviller,

MECLİS’E SUNULAN KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde bedelli askerlik zammı, değerli taş ve kripto para vergilerinin artırılması ve işsizlik sigorta fonunda devlet payının artırılması yer alıyor.