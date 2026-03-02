Menü Kapat
Ekonomi
Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta zam haberi araç sahiplerini harekete geçirdi. Akaryakıt fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününe çalkantılı bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalar, ABD ve İsrail’in İran’daki stratejik hedeflere yönelik başlattığı operasyonların ardından yeni haftaya büyük bir sarsıntıyla başladı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol gemileri uzun bekleme sıraları oluşturmuş durumda. Cuma günü 73 dolardan kapatan Brent petrol bu sabah gapli bir açılış yaparak 82 dolara kadar yükseldi. Akaryakıta indirim ya da zam var mı sorusu milyonlarca araç sahibinin gündemine yerleşirken, Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş pompa fiyatları üzerinde dev bir zam baskısı yarattı.

Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları
yeni haftanın ilk günü olan 2 Mart 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündemine girdi. Hafta sonu Ortadoğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel ekonominin can damarı olan petrol piyasalarında sarsıcı bir etki yarattı. Cuma gününü sakin kapatan Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla birlikte 77 dolar bandını aşarak son ayların en yüksek düzeyine ulaştı. Peki, ve mazota zam geldi mi ne kadar artacak? Güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Bugün itibarıyla henüz benzin ve mazota zam gelmiş değil. Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda brent petrolün ilk olarak 80 dolara yükselmesini öngörüyordu ve gerçekleşti. Sürecin devam etmesiyle birlikte brent petrolün zamanla 108 dolara kadar çıkması bekleniyor. Hafta içinde de benzine ve mazota zam öngörülüyor. Fiyat artışları küresel enflasyona kadar pek çok alanı etkileyebilecek.

Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG () grubunda hayata geçirilecek. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam uygulanması bekleniyor.

Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

2 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 58.34 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.39 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.29 TL
  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 59.28 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 61.49 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL
