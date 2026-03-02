Benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları yeni haftanın ilk günü olan 2 Mart 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündemine girdi. Hafta sonu Ortadoğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel ekonominin can damarı olan petrol piyasalarında sarsıcı bir etki yarattı. Cuma gününü sakin kapatan Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla birlikte 77 dolar bandını aşarak son ayların en yüksek düzeyine ulaştı. Peki, benzin ve mazota zam geldi mi ne kadar artacak? Güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN VE MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Bugün itibarıyla henüz benzin ve mazota zam gelmiş değil. Uzmanlar Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda brent petrolün ilk olarak 80 dolara yükselmesini öngörüyordu ve gerçekleşti. Sürecin devam etmesiyle birlikte brent petrolün zamanla 108 dolara kadar çıkması bekleniyor. Hafta içinde de benzine ve mazota zam öngörülüyor. Fiyat artışları küresel enflasyona kadar pek çok alanı etkileyebilecek.

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda hayata geçirilecek. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam uygulanması bekleniyor.

2 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI