İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay sonrası saldırgan gözaltına alınırken, yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMEN NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Çekmeköy’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki F.S.B. isimli öğrenci, öğretmenler 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik ve 52 yaşındaki Z.A. ile 15 yaşındaki arkadaşı S.K.’yi bıçakladı. Okul içerisinde yaşanan saldırı sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı öğretmen ile öğrencinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen F.S.B. olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri okulda ve çevresinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Yaşanan gelişmelerin ardından eğitim camiasından da açıklamalar geldi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 3 MART?

Yaşanan olayın ardından kamuoyunda 3 Mart tarihinde İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada konuya dair çeşitli paylaşımlar yapılırken, veliler ve öğrenciler resmi bir açıklama olup olmadığını araştırmaya başladı.

Şu ana kadar yetkili makamlardan İstanbul genelinde ya da Çekmeköy ilçesinde okulların tatil edildiğine dair herhangi bir karar açıklanmadı. Eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini belirterek, yaralı öğretmen ve öğrenciye acil şifalar diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Eğitim Sen olarak süreci yakından takip ediyor, yaralı meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki okullarımızdaki güvenlik zafiyetleri giderilmeli, her okulumuzda yeteri sayıda güvenlik personeli istihdam edilmeli, eğitim çalışanlarına şiddete yönelik müeyyideler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır."