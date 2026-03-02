Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Editor
Editor
 TGRT Haber

İstanbul'da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Yarın okullar tatil mi 3 Mart günü için öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Okullar tatil mi son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 yaşındaki bir öğrencinin iki öğretmen ile bir arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, bir öğretmen ile bir öğrencinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırının ardından kamuoyunda 3 Mart Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin iddialar gündeme geldi. İşte 3 Mart okulların tatil olup olmama son durumu…

İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
23:03
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
23:05

Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay sonrası saldırgan gözaltına alınırken, yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMEN NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Çekmeköy’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki F.S.B. isimli öğrenci, öğretmenler 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik ve 52 yaşındaki Z.A. ile 15 yaşındaki arkadaşı S.K.’yi bıçakladı. Okul içerisinde yaşanan saldırı sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı öğretmen ile öğrencinin tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen F.S.B. olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri okulda ve çevresinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Yaşanan gelişmelerin ardından camiasından da açıklamalar geldi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 3 MART?

Yaşanan olayın ardından kamuoyunda 3 Mart tarihinde İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada konuya dair çeşitli paylaşımlar yapılırken, veliler ve öğrenciler resmi bir açıklama olup olmadığını araştırmaya başladı.

İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Şu ana kadar yetkili makamlardan İstanbul genelinde ya da Çekmeköy ilçesinde okulların tatil edildiğine dair herhangi bir karar açıklanmadı. Eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

İstanbul’da okullar tatil mi? 3 Mart yarın okullarda tatil son durumu!

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini belirterek, yaralı öğretmen ve öğrenciye acil şifalar diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Eğitim Sen olarak süreci yakından takip ediyor, yaralı meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki okullarımızdaki güvenlik zafiyetleri giderilmeli, her okulumuzda yeteri sayıda güvenlik personeli istihdam edilmeli, eğitim çalışanlarına şiddete yönelik müeyyideler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır."

#Eğitim
#Öğretmen Cinayeti
#Okulda Şiddet
#Çekmeköy Okul Saldırısı
#Fatma Nur Çelik
#Okul Tatil Iddiaları
#Aktüel
