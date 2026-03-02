ŞOK 4 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Kettle, çay ve kahve makinesi, derin tencere ve sahan seti geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Tava-Sahan Seti 649 TL, Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL, Tost Makinesi 2.199 TL’den reyonlarda olacak. Kristal Renkli Sürahi 129 TL, Cam vazo 75 TL, Kare 2’li Borcam 499 TL, 6’lı Su Bardağı 249 TL, 8 Parça Çay Takımı 249 TL’den müşterileri bekleyecek. 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’na özel şeker ve çikolata çeşitleri 65 TL ile 375 TL arasında satışa sunulacak. Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Elektrikli Süpürge 3.999 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak organizer çanta çeşitleri, kadın çanta, eşofman ve ev giyim ürünleri raflarda yerini alacak. Katlanabilir süzgeç., saklama kabı, ayaklı sunumluk, kavanoz çeşitleri müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 4 Mart Çarşamba aktüel ürünler kataloğu….
ŞOK 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026
Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL
Tea Blond Çay Makinesi 1.799 TL
Izgara&Tost Makinesi 2.199 TL
Cam Kettle 999 TL
Elektrikli Süpürge 3.999 TL
Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL
Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Saç Düzleştirici 750 TL
Epilasyon Aleti Seti 1.699 TL
Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL
Kadın Eşofman 399 TL
Kadın Omuz Çanta 299 TL
Kapaklı Organizer Büyük Boy 239 TL
2 Kişilik Kahve Fincan Takımı 499 TL
Bambu Kesme Tahtası 199 TL
Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL
Granit Tava-Sahan Seti 649 TL
Kristal Renkli Sürahi 129 TL
Cam Vazo 75 TL
Cam Sürahi 75 TL
Kapaklı Servis Kasesi 229 TL
Meşrubat Bardağı 4’lü 329 TL
6’lı Su Bardağı 249 TL
Çay Takımı 8 Parça 249 TL