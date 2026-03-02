Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ŞOK 4 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu 2026! Kettle, çay ve kahve makinesi, derin tencere ve sahan seti geliyor

ŞOK 4 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK markette bu hafta giyim ürünlerinden züccaciyeye, elektronik ev aletlerinden tencere çeşitlerine, fincan takımından bayram çikolatası çeşitlerine onlarca ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL, Çay Makinesi 1.799 TL olurken Cam Kettle ise 999 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici ve halı yıkama makinesi ŞOK kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Kahve Fincan Takımı 499 TL, Kek Kalıbı 399 TL ve Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL’den satışa sunulacak. Peki ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 4 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 12:33

ŞOK’ta haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Tava-Sahan Seti 649 TL, Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL, Tost Makinesi 2.199 TL’den reyonlarda olacak. Kristal Renkli Sürahi 129 TL, Cam vazo 75 TL, Kare 2’li Borcam 499 TL, 6’lı Su Bardağı 249 TL, 8 Parça Çay Takımı 249 TL’den müşterileri bekleyecek. 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’na özel şeker ve çikolata çeşitleri 65 TL ile 375 TL arasında satışa sunulacak. Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Elektrikli Süpürge 3.999 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak organizer çanta çeşitleri, kadın çanta, eşofman ve ev giyim ürünleri raflarda yerini alacak. Katlanabilir süzgeç., saklama kabı, ayaklı sunumluk, kavanoz çeşitleri müşterileri bekleyecek. İşte, ŞOK 4 Mart Çarşamba aktüel ürünler kataloğu….

ŞOK 4 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL

Tea Blond Çay Makinesi 1.799 TL

Izgara&Tost Makinesi 2.199 TL

Cam Kettle 999 TL

Elektrikli Süpürge 3.999 TL

Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Saç Düzleştirici 750 TL

Epilasyon Aleti Seti 1.699 TL

Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Kadın Eşofman 399 TL

Kadın Omuz Çanta 299 TL

Kapaklı Organizer Büyük Boy 239 TL

2 Kişilik Kahve Fincan Takımı 499 TL

Bambu Kesme Tahtası 199 TL

Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL

Granit Tava-Sahan Seti 649 TL

Kristal Renkli Sürahi 129 TL

Cam Vazo 75 TL

Cam Sürahi 75 TL

Kapaklı Servis Kasesi 229 TL

Meşrubat Bardağı 4’lü 329 TL

6’lı Su Bardağı 249 TL

Çay Takımı 8 Parça 249 TL

