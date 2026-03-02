İsrail savaş uçağının füzeden kaçış anı kamerada

İsrail savaş uçağı, Tahran’a yönelik saldırılar sırasında İran’dan fırlatılan hava savunma füzesinden manevra ile kurtuldu. İsrail Hava Kuvvetleri kayıt altına alınan o anları kamuoyu ile paylaştı. Görüntülerde pilotun telsizden "Bir füze daha fırlatıldı" dediği duyuldu. İsrail ordusu, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 28 Şubat’tan bu yana İran üzerinde binden fazla sorti düzenlediğini açıkladı.