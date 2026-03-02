Malatya deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri açıkladı

Kategoriler
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2028486372227473892?s=20