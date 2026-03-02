DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 isim listesi sorgulama! DSİ 1.389 işçi alımı kura çekimi canlı izle

DSİ işçi alımı kura sonuçları kura çekimiyle belli oluyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. DSİ işçi alımında en fazla alım usta yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakımcı-yağcı, sürveyan, sondaj işçisi, operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, teknisyen, topoğraf, bekçi, su dağıtım teknisyeni ve akaryakıtçı kadrolarına yapılacak. DSİ işçi alımı kura sonuçları ilan edildikten sonra adaylar, istenen belgeleri kuruma teslim ederek işbaşı yapabilecek. İstenen belgeleri teslim etmeyen, kurada çıkmasına rağmen başvuru şartlarını sağlamayan adayların yerine sırasıyla yedek adaylar davet edilecek. DSİ işçi alımı kura çekimine katılan adayların, atamaya ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili duyuruları takip etmesi gerekiyor. Peki DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DSİ işçi alımı kura sonucu isim listesi sorgulama yöntemi…

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.389 işçi alımı kura çekimi bugün ( 2 Mart) Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başladı. Kadrolara göre kura çekimi gerçekleştirilirken kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar isim listesi olarak yayımlanacak. Yayımlanan kılavuza göre asıl/yedek isim listeleri 9 Mart'ta erişime açılacak. DSİ işçi alımında asıl aday sayısı olan 1.389 adayın yanı sıra ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

DSİ işçi alımı kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü üzerinden kura çekimi canlı olarak takip edilebilecek. İŞKUR üzerinden bildirilen başvuru sahipleri arasından açık ş sayısı kadar asıl ve asıl sayısının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERE YAPILACAK?

DSİ işçi alımı kadro dağılımı yayımlanan kılavuzla belli olmuştu. Noter kurasıyla 1305 işçi alınırken 84’ü ise sınav uygulamasıyla gerçekleştilecek. 210 Usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakım yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü, döşeme yardımcısı, fotoğrafçı, kompresör operatörü alımı yapılacak.

ASIL ADAYLARDAN BELGE İSTENECEK

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için belirtilen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atamaları yapılmayacak. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı hhalde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu

adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.