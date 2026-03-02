AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli ikramiyesiyle ilgili açıklamada bulundu. Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. İlerleyen zamanda ne olur bilmiyoruz ama şu anda çalışmamız yok" dedi.

'BÜTÇE DİSİPLİNİNE ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR'

Güler, "Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bayram ikramiyeleri 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin lira olarak açıklanmıştı. İkramiyelerin bu yıl 5 bin TL ile lira 6 bin TL arasında gerçekleşmesi bekleniyordu.

3 FARKLI ZAM İHTİMALİNİN MASADA OLDUĞU KONUŞULUYOR

Kulislere geçtiğimiz günde yansıyan bilgilere göre; 3 farklı zam oranı üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik olasılığında masada yer aldığı belirtiliyordu.

