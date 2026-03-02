Bedelli askerliğe zam geliyor! İşte yeni rakam

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye verilen yeni kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler bedelli askerliğin 417 bin TL'ye yükseleceğini açıklarken, "emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 19 maddeden oluşan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Abdullah Güler'in kanun teklifine ilişkin açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

"-Kripto varlıklarda vergi disiplinine kavuşturmak için satış fiyatı transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz.

-Şans ve bahis oyunlarının ilan ve vergi harcamaları matrahtan düşürülmeyecek.

-KDV'de istisnalara gidilecek.

-Bedelli askerliğin hesaplanmasında esas alınan 240 bin göstergeyi 300 bine çıkarıyoruz. Bu rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 417 bin TL-420 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. Elde edilen gelir savunma sanayine yönlendirilecek."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Teklifin detayına göre; bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor.

Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

'EMEKLİ İKRAMİYESİ BU TEKLİFTE YER ALMIYOR'

'EMEKLİ İKRAMİYESİ BU TEKLİFTE YER ALMIYOR'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor, ilerleyen zamanda ne olur bilmiyoruz" dedi.