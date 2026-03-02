Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bedelli askerliğe zam geliyor! İşte yeni rakam

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye verilen yeni kanun teklifini açıklıyor. Güler bu kapsamda bedelli askerlik için öngörülen yeni ücreti de açıkladı. Abdullah Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi. İşte tüm detaylar ve rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 15:44

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye verilen yeni kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler bedelli askerliğin 417 bin TL'ye yükseleceğini açıklarken, "emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 19 maddeden oluşan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Abdullah Güler'in kanun teklifine ilişkin açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

"-Kripto varlıklarda vergi disiplinine kavuşturmak için satış fiyatı transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz.

-Şans ve bahis oyunlarının ilan ve vergi harcamaları matrahtan düşürülmeyecek.

-KDV'de istisnalara gidilecek.

-Bedelli askerliğin hesaplanmasında esas alınan 240 bin göstergeyi 300 bine çıkarıyoruz. Bu rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 417 bin TL-420 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. Elde edilen gelir savunma sanayine yönlendirilecek."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Teklifin detayına göre; yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor.

Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Destekleme Fonuna aktarılacak.

Bedelli askerliğe zam geliyor! İşte yeni rakam

'EMEKLİ İKRAMİYESİ BU TEKLİFTE YER ALMIYOR'

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor, ilerleyen zamanda ne olur bilmiyoruz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması
ETİKETLER
#meclis
#savunma sanayii
#milli savunma bakanlığı
#kanun teklifi
#bedelli askerlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.