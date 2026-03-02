Menü Kapat
Dünya
İngiltere’den İran saldırılarına dair kritik açıklama: ABD ve İsrail'e katılmayacağız

İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada İngiltere'nin ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmayacağını belirtti ve "Hükümet hava saldırılarıyla rejim değişikliği olacağına inanmıyor" dedi.

İngiltere’den İran saldırılarına dair kritik açıklama: ABD ve İsrail'e katılmayacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 21:38

Başbakanı , 'daki gelişmelerde dair Avam Kamarası'nda bir konuşma yaptı. İngiltere'nin 'a yönelik saldırılara katılmadığını belirten Starmer, bu kararın "kasıtlı" olarak alındığını söyledi. Starmer, bölgedeki gerilimi sona erdirmenin en iyi yolunun müzakereler yoluyla bir çözüm olduğuna dikkat çekerek, İran'ın nükleer silah geliştirmeye dair her türlü iddiasından vazgeçmesi ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerini sonlandırmayı kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

BÖLGEDE TAHMİNİ 300 BİN İNGİLİZ VAR

İran'ın bölge genelinde saldırılar düzenlediğini ve kendilerine saldırmayan ülkelere yüzlerce füze ve binlerce insansız hava aracı fırlattığını söyleyen Starmer, bölgede tahmini 300 bin İngiliz'in bulunduğunu belirterek, İran'ın İngiltere vatandaşlarının kaldığı havaalanlarını ve otelleri vurduğunu söyledi. Starmer, dün gece bir insansız hava aracının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz üssünü vurduğunu belirterek, GKRY'deki İngiliz üslerinin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını belirtmenin kendisi için önemli olduğunu aktardı.

Koordineli savunma operasyonlarının bir parçası olarak İngiliz jetlerini havalandırdıklarını söyleyen Starmer, bu operasyonların şimdiden etkili olduğunu ve İngiltere'nin askeri personelinin bulunduğu üsse doğru ilerleyen bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

“SİVİLLERİ ÖLDÜRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN”

ABD'nin İran'a saldırılarda İngiliz üslerini kullanmak için izin talep ettiğini söyleyen Starmer, "İran'ın bölgeye füze saldırısı düzenlemesini ve sivilleri öldürmesini önlemek için" bu talebi kabul ettiğini söyledi. Starmer, İngiltere'nin ABD ve İsrail'in saldırılarına katılmayacağını vurgulayarak, Fransa ve Almanya'nın da İran'ın füze fırlatma kabiliyetini yok etmek için ABD'nin üslerinde faaliyet göstermesine izin vermeye hazır olduğunu söyledi. Starmer, yalnızca geçen yıl İran'ın İngiltere topraklarında 20'den fazla ölümcül saldırıyı desteklediğini ve her birinin engellendiğini ifade etti. Starmer, "İran rejiminin asla nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği açık" dedi.
Starmer, "Irak'taki hataları hepimiz hatırlıyoruz ve bunlardan dersler çıkardık. İngiltere'nin eylemlerinin her zaman yasal bir dayanağı ve uygulanabilir, iyi düşünülmüş bir planı olmalıdır" dedi.

"BU HÜKÜMET HAVA SALDIRILARIYLA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLACAĞINA İNANMIYOR"

Starmer, kara işgali olmadan hava bombardımanı yoluyla İran liderliğini devirme girişiminin işe yarayacağına inanmadığını ve bu nedenle İngiltere'nin ABD-İsrail'in İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılmadığını söyledi. Starmer, "Bu hükümet hava saldırılarıyla rejim değişikliği olacağına inanmıyor" ifadelerini kullanarak, askeri müdahalenin yasal bir temele ve "ulaşılabilir bir hedefi olan, uygulanabilir ve iyi düşünülmüş bir plana" ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

