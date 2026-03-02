Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: "Türkiye emniyettedir"

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar” programında açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik saldırıların uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini söyleye Erdoğan, "Savaşı durdurmak için çalışıyoruz. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması, diyalog kapısının açılmasıdır" diye konuştu.
"Halep’ten Saraybosna’ya, Varna’dan Prizren’e kadar kalbimizin birlikte attığı kardeşlerimizin bulunduğu her yerde Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmak için gayret gösteriyor.
İran halkının acısını paylaşıyoruz. Müzakere masasından umut edilen netice çıkmadı. İsrail'in tahrikiyle çatışma çıktı.
Yanıbaşımızda savaş istemiyoruz. Biz sulhün tarafındayız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması. Yangın büyümeden söndürülmeli.
Buradan teşkilatımla birlikte tüm vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her şart altında milletinin yanındadır ve milletinin hukukunu koruyacak kudrete, iradeye ve imkâna sahiptir. Türkiye emniyettedir"