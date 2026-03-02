Kategoriler
SAVAŞ'TA YENİ CEPHE AÇILDI: LÜBNAN
İsrail'in cumartesi günü İran'a yönelik başlattığı savaşın 3. gününde de çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Karşılıklı füze yağmuru devam ederken, gece saatlerinde savaşa bir ülke daha dahil edildi. İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürerek, ülkeye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
İRAN SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISINI AÇIKLADI
İran Kızılayı, İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada ölenlerin sayısının 555'e yükseldiği bildirildi.
İRAN SALDIRIYI DOĞRULADI
İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun 6'ncı duyuru metnini yayımladı.
Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
KUVEYT'TEN DÜŞEN UÇAK AÇIKLAMASI
Kuveyt Ordusu, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü tüm mürettebat sağ kurtulduğunu bildirdi.
SALDIRILARDA ÖLEN 7 ÜST DÜZEY İSİM AÇIKLANDI
İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.
Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.
ARAMCO PETROL ŞİRKETİ VURULDU
İran basını, Suudi Arabistan'daki ARAMCO petrol şirketinin vurulduğunu duyurdu. ARAMCO, dünyanın en büyük dördüncü petrol şirketi arasında yer alıyor.
TRUMP'TAN GÖZDAĞI: ÖLÜMLE YÜZLEŞECEKSİNİZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonun ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini belirterek, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donanmış bir İran rejimi her Amerikalı için korkunç bir tehdit olacaktır. Terörist ordular yetiştiren bir ulusun böyle silahlara sahip olmasına ve dünyayı kendi şeytani iradelerine boyun eğdirmesine izin veremeyiz" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerine seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakıp tam dokunulmazlık elde edin. Aksi takdirde kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" uyarısında bulundu.
LÜBNAN'A SALDIRILAR ŞİDDETLENECEK
İsrail ordusu Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Milo, "Hizbullah, Lübnan Devleti yerine İran rejimini tercih etti ve vatandaşlarımıza saldırı düzenledi. Biz, buna hazırlıklıydık ve onlar bunun bedelini ağır ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.
Beyrut ve Lübnan'ın güneyine yönelik geniş çaplı bir ilk saldırı dalgasını düzenlediklerini kaydeden Tümgeneral Milo, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini, karargahlarını ve altyapılarını hedef aldıklarını iddia etti.
İsrail güçlerinin Lübnan sınır hattında önemli ölçüde takviye edildiğini belirten Milo, "Saldırılar sürüyor, şiddeti artacak." tehdidinde bulundu.
Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.
LÜBNAN'DA 31 CAN KAYBI, 149 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNE SALDIRI
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.
Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.
İRAN İDDİALARI YALANLADI: "ABD İLE MÜZAKERE YOK"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.
Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.
LÜBNAN'DA KABİNE ACİL TOPLANDI
israil'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.
Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
TAHRAN'DAN PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR
İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.