İsviçre'nin Cenevre bölgesinde gerçekleştirilen müzakerelere cumartesi günü ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırılar balta vurdu. Başlatılan saldırılar sonrası İran misilleme saldırıları düzenledi. Orta Doğu'da yükselen tansiyon hat safhaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi: Büyük dalga yakında Cenevre'deki müzakereler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misilleme yapmasıyla Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a henüz sert bir darbe vurmadıklarını ancak büyük dalganın yakında gerçekleşeceğini belirtti. Trump, İran halkına yardım etmek istediklerini ancak şu anda herkesin içeride kalması gerektiğini söyledi. Trump, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi. ABD'nin hedefinin İran'ın füze kapasitesini yok etmek olduğunu ifade etti. Trump, İran'ın ABD'ye ulaşacak füzeler yapacağını ve uyarıları görmezden geldiğini belirtti. Savaşın süresinin 4-5 hafta olarak düşünüldüğünü ancak daha fazlasının olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a henüz sert bir darbe vurmadıklarını dile getirirken, büyük dalganın yakında gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

"HERKES İÇERİDE KALSIN"

Trump, İran halkına yardım etmek istediklerini, ancak şu anda herkesin içeride kalması gerektiğini belirtti.

Donald Trump, "En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" derken, öte yandan Hamaney'in ölümü sonrasında yeni liderin kim olacağını bilmedikerini söyledi.

"HEDEFİMİZ İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİNİ YOK ETMEK"

Trump, ülkesinin bugün geniş çaplı operasyonunu devam ettirdiğini dile getirirken, hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini yok etmek olduğunu ifade etti.

"İran yakında ABD'ye ulaşacak füzeler yapacaktı ve uyarılarımızı görmezden geldi" diyen Trump, savaşın süresine ilişkin ise, "4-5 hafta diye düşündük ama daha fazlasını yapabiliriz." dedi.