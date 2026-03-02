Trump'tan İran'a yeni saldırı tehdidi: Büyük dalga yakında

Kategoriler
İsviçre'nin Cenevre bölgesinde gerçekleştirilen müzakerelere cumartesi günü ABD ve İsrail tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırılar balta vurdu. Başlatılan saldırılar sonrası İran misilleme saldırıları düzenledi. Orta Doğu'da yükselen tansiyon hat safhaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a henüz sert bir darbe vurmadıklarını dile getirirken, büyük dalganın yakında gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.
Trump, İran halkına yardım etmek istediklerini, ancak şu anda herkesin içeride kalması gerektiğini belirtti.
Donald Trump, "En büyük sürpriz, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları oldu" derken, öte yandan Hamaney'in ölümü sonrasında yeni liderin kim olacağını bilmedikerini söyledi.
Trump, ülkesinin bugün geniş çaplı operasyonunu devam ettirdiğini dile getirirken, hedeflerinin İran'ın füze kapasitesini yok etmek olduğunu ifade etti.
"İran yakında ABD'ye ulaşacak füzeler yapacaktı ve uyarılarımızı görmezden geldi" diyen Trump, savaşın süresine ilişkin ise, "4-5 hafta diye düşündük ama daha fazlasını yapabiliriz." dedi.