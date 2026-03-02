Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Katar İran'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan havalanan iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca, hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Katar İran'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 19:15

Bakanlığı, ’dan gelen saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, saldırı girişiminin tesbiti sonrası operasyon planı doğrultusunda gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

Açıklamada, İran’dan geldiği ifade edilen iki SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü, hava savunma sistemleri aracılığıyla 7 balistik füzenin hedeflerine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca Katar Emiri Hava Kuvvetleri ile Katar Emiri Deniz Kuvvetleri tarafından 5 ’nın da etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Açıklamada, söz konusu hava unsurlarının ülke genelinde farklı bölgeleri hedef aldığı belirtilirken, tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce imha edildiği vurgulandı.

Katar Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam hazırlık ve kapasiteye sahip olduğunu belirterek, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.

Ayrıca vatandaşlara, ülkede yaşayanlara ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik birimlerinin talimatlarına uymaları, söylentilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısı yapıldı.

