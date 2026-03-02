İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

Kuveyt'te bulunan ABD'ye ait Ali Al Salem Hava Üssü yakınlarında peş peşe ABD savaş uçakları düştü. Farklı zaman aralıklarıyla yaşanan uçak düşüşleri, Kuveyt ordusu tarafından teyit edildi. Açıklamada, ''Ülkede birden fazla Amerikan savaş uçağının düştüğü tespit edilmiştir'' açıklamalarına yer verildi.

İran'a karşı düzenlenen 'Destansı Öfke Operasyonu'nda görevli ABD uçaklarının peş peşe düşmesi dikkatlerden kaçmazken CENTCOM'dan açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) F-15E Strike Eagle uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu belirtti. Savaş uçaklarının 'görünüşte dost ateşiyle' düştüğü açıklandı.

CENTCOM, olayın nedeninin soruşturulduğunu bildirdi.

PİLOT ARABA BAGAJINDA TAŞINDI

CNN International, sosyal medyada yayılan ve alev alan bir jetin hızla yere çakıldığına dair görüntüleri teyit etti. Düşen uçaktan, paraşütünü açarak kurtulan pilotun güvenli iniş yapmasının ardından bir arabanın bagajında götürülmesi ise dikkat çekti.

KUVEYT SAVUNMA BAKANLIĞI TEYİT ETTİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü, bugün sabah saatlerinde bazı Amerikan savaş uçaklarının düştüğünü ancak uçak mürettebatının tamamının kurtulduğunu açıkladı.

Sözcü ilgili birimlerin arama-kurtarma çalışmalarını başlattığını, mürettebatın tahliye edilerek sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

İRAN: ÜSSÜ FÜZELERLE HEDEF ALDIK

Öte yandan İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.