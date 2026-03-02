Menü Kapat
İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

Kuveyt'te farklı zamanlarda ABD'ye ait 3 savaş uçağı düştü. Savaş uçaklarının üç adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı olduğu belirtildi. Kuveyt ordusu da birden fazla savaş uçağının düşüşünü teyit ettikten sonra CENTCOM'dan 'dost ateşi' açıklaması geldi. Düşen uçaklardaki pilotlar paraşütle güvenli iniş gerçekleştirdi fakat bir pilotun arabanın bagajında taşınması dikkatlerden kaçmadı.

Kuveyt'te bulunan ABD'ye ait Ali Al Salem Hava Üssü yakınlarında peş peşe ABD savaş uçakları düştü. Farklı zaman aralıklarıyla yaşanan uçak düşüşleri, Kuveyt ordusu tarafından teyit edildi. Açıklamada, ''Ülkede birden fazla Amerikan savaş uçağının düştüğü tespit edilmiştir'' açıklamalarına yer verildi.

İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

İran'a karşı düzenlenen 'Destansı Öfke Operasyonu'nda görevli ABD uçaklarının peş peşe düşmesi dikkatlerden kaçmazken CENTCOM'dan açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) F-15E Strike Eagle uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu belirtti. Savaş uçaklarının 'görünüşte dost ateşiyle' düştüğü açıklandı.

CENTCOM, olayın nedeninin soruşturulduğunu bildirdi.

İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

PİLOT ARABA BAGAJINDA TAŞINDI

CNN International, sosyal medyada yayılan ve alev alan bir jetin hızla yere çakıldığına dair görüntüleri teyit etti. Düşen uçaktan, paraşütünü açarak kurtulan pilotun güvenli iniş yapmasının ardından bir arabanın bagajında götürülmesi ise dikkat çekti.

İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

KUVEYT SAVUNMA BAKANLIĞI TEYİT ETTİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü, bugün sabah saatlerinde bazı Amerikan savaş uçaklarının düştüğünü ancak uçak mürettebatının tamamının kurtulduğunu açıkladı.

Sözcü ilgili birimlerin arama-kurtarma çalışmalarını başlattığını, mürettebatın tahliye edilerek sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Mürettebatın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

İran Kuveyt'teki üssü hedef aldı, ABD savaş uçakları peş peşe düştü! CENTCOM 'dost ateş' dedi

İRAN: ÜSSÜ FÜZELERLE HEDEF ALDIK

Öte yandan İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

