Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

ABD güçleri, İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan personeline ve müttefiklerine yönelik tehditleri ortadan kaldırma amacıyla bin hedefi vurdu. Fakat bu esnada ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini doğrulaması endişeleri yükseltti. Bu durum Pentagon'da ''Savaş kontrolden çıktı'' endişesini doğurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 13:06

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misillemelerine devam ediyor. Şimdiye kadar bölgedeki birçok ABD üssünü hedef alan İran'ın saldırılarının ardından ABD askerlerinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı bazılarının ise şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığı ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. Bu durum 'Pentagon'un personelini koruma kabiliyetine' ilişkin endişeleri doğurdu.

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

0:00 184
HABERİN ÖZETİ

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İran'ın misilleme saldırılarında 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, Pentagon'un personel koruma kabiliyeti ve ABD'nin sınırlı mühimmat stokları hakkında endişeleri artırdı.
İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü, 5'i ağır yaralandı.
ABD, askerlerin öldüğü yeri açıklamayarak gizlilik endişelerini tırmandırdı.
Başkan Trump, kayıpları doğrulayarak saldırıların 4 hafta daha süreceğini öngördü.
Pentagon ve yönetim içinde çatışmanın kontrolden çıkabileceği endişesi artıyor.
ABD'nin sınırlı hava savunma ve mühimmat stoklarının tükenme riski bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

GİZLİLİK ENDİŞELERİ TIRMANDIRDI

Washington Post'a konuşan iki ABD yetkilisine göre, öldürülen üç Amerikalı asker Kuveyt'te bir lojistik destek birliğinin parçasıydı. Yetkililerden biri, üç askerin de orduda görev yaptığını söyledi. Askeri yetkililerin ölümlerle ilgili resmi açıklamasında, askerlerin nerede öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi; bu, Savunma Bakanlığı'nın ABD'li muharebe kayıplarını açıklarken uyguladığı geleneksel bildirim prosedürlerinden bir sapma olarak kayıtlara geçti.

Bu gizlilik, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından 6 ülkede ABD tesislerine ve çıkarlarına yönelik saldırılarıyla beraber Orta Doğu'da görev yapan askerler için durumun ne kadar gerginleştiğini ortaya koydu.

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

''ENDİŞE VERİCİ''

ABD Başkanı Donald Trump da ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve bu kayıpların artabileceğini ifade etti. Saldırıların 4 hafta daha süreceğini ifade eden Trump, kayıplar için ''Bu savaşta sık sık olur'' ifadelerini kullandı.

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

İsmi açıklanmayan bir yetkili ise ''İran'ın tam bir misilleme içinde'' olduğunu söyledi. Ayrıca rejimin üst düzey liderliğinin büyük bir kısmının öldürülmesinin ardından, çok sayıda misilleme saldırısı ve Orta Doğu'daki Arap ülkelerindeki askeri olmayan yerler de dahil olmak üzere hedef alınan çeşitli yerlerin bulunmasının 'endişe verici' olduğunu belirtti.

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

''BURADAKİ HAVA GERGİN VE PARANOYAK''

Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında, İran'la olan çatışmanın kontrolden çıkabileceğine dair endişelerin giderek arttığı, ''Buradaki hava gergin ve paranoyak'' sözleriyle ifade edildi.

Washington Post'un haberine göre, duruma yakın kaynaklar, üst düzey liderler arasında çatışmaların haftalarca süreceği ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoklarını daha da zorlayacağı yönünde endişe taşıyor.

Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

''KISITLI MÜHİMMAT STOKLARINI TÜKETMEYE ZORLAMA''

Öte yandan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Temsilci Adam Smith (Washington), bu operasyonun ABD'yi zaten kısıtlı olan mühimmat stoklarını daha da tüketmeye zorlayacağını söyledi.

Smith, ABD kaynaklarının "sınırlı" olduğunu belirterek, "Bu noktada, işler kızıştı. 'Hey, İran, füze savunma sistemlerimiz tükendi, bu yüzden bir anlığına duraklayacağız. Bu sorun olur mu?' diyemeyiz. Bu, savunmamız gereken her şeyi savunma yeteneğimizi zorlayacak" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!
Trump'ın sözleri boşa düştü: İran'ın saldırı ihtimaline dair işaret yoktu!
ETİKETLER
#İran-abd Gerginliği
#Abd Askeri Kayıpları
#Ortadoğu Güvenliği
#Pentagon Endişeleri
#Füze Savunma Stokları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.