Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misillemelerine devam ediyor. Şimdiye kadar bölgedeki birçok ABD üssünü hedef alan İran'ın saldırılarının ardından ABD askerlerinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı bazılarının ise şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığı ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. Bu durum 'Pentagon'un personelini koruma kabiliyetine' ilişkin endişeleri doğurdu.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ TIRMANDIRDI

Washington Post'a konuşan iki ABD yetkilisine göre, öldürülen üç Amerikalı asker Kuveyt'te bir lojistik destek birliğinin parçasıydı. Yetkililerden biri, üç askerin de orduda görev yaptığını söyledi. Askeri yetkililerin ölümlerle ilgili resmi açıklamasında, askerlerin nerede öldürüldüğüne dair bilgi verilmedi; bu, Savunma Bakanlığı'nın ABD'li muharebe kayıplarını açıklarken uyguladığı geleneksel bildirim prosedürlerinden bir sapma olarak kayıtlara geçti.

Bu gizlilik, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından 6 ülkede ABD tesislerine ve çıkarlarına yönelik saldırılarıyla beraber Orta Doğu'da görev yapan askerler için durumun ne kadar gerginleştiğini ortaya koydu.

''ENDİŞE VERİCİ''

ABD Başkanı Donald Trump da ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve bu kayıpların artabileceğini ifade etti. Saldırıların 4 hafta daha süreceğini ifade eden Trump, kayıplar için ''Bu savaşta sık sık olur'' ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili ise ''İran'ın tam bir misilleme içinde'' olduğunu söyledi. Ayrıca rejimin üst düzey liderliğinin büyük bir kısmının öldürülmesinin ardından, çok sayıda misilleme saldırısı ve Orta Doğu'daki Arap ülkelerindeki askeri olmayan yerler de dahil olmak üzere hedef alınan çeşitli yerlerin bulunmasının 'endişe verici' olduğunu belirtti.

''BURADAKİ HAVA GERGİN VE PARANOYAK''

Pentagon içinde ve Trump yönetiminin bazı üyeleri arasında, İran'la olan çatışmanın kontrolden çıkabileceğine dair endişelerin giderek arttığı, ''Buradaki hava gergin ve paranoyak'' sözleriyle ifade edildi.

Washington Post'un haberine göre, duruma yakın kaynaklar, üst düzey liderler arasında çatışmaların haftalarca süreceği ve bunun da ABD'nin sınırlı hava savunma stoklarını daha da zorlayacağı yönünde endişe taşıyor.

''KISITLI MÜHİMMAT STOKLARINI TÜKETMEYE ZORLAMA''

Öte yandan Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Temsilci Adam Smith (Washington), bu operasyonun ABD'yi zaten kısıtlı olan mühimmat stoklarını daha da tüketmeye zorlayacağını söyledi.

Smith, ABD kaynaklarının "sınırlı" olduğunu belirterek, "Bu noktada, işler kızıştı. 'Hey, İran, füze savunma sistemlerimiz tükendi, bu yüzden bir anlığına duraklayacağız. Bu sorun olur mu?' diyemeyiz. Bu, savunmamız gereken her şeyi savunma yeteneğimizi zorlayacak" dedi.