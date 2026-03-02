Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yeni bir cephe açıldı. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etme kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Hizbullah lideri Naim Kasım'ın 'ortadan kaldırılması' gereken bir hedef olduğunu söyledi.

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!
AA
02.03.2026
11:48
02.03.2026
11:51

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

HABERİN ÖZETİ

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'a misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine karşı Lübnan'a günler sürecek bir saldırı harekatı başlattıklarını açıkladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı başlatılan saldırı harekatının birkaç gün süreceğini ve Hizbullah'a karşı kesintisiz saldırılar gerçekleştirileceğini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın artık 'ortadan kaldırılması' gereken bir hedef olduğunu söyledi.
Katz, Hamaney'in yolunu izleyen herkesin kendisini onunla birlikte bulacağını ve 7 Ekim öncesindeki atış kurallarına geri dönülmeyeceğini ifade etti.
Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın, İsrail Savunma Kuvvetlerine Hizbullah'a karşı güçlü hareket etme talimatı verdiği belirtildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ının füze ve roket saldırılarıyla İran'ın misillemelerine katıldığı ve İsrail ordusunun bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlattığı bilgisi yer alıyor.
Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı. Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

''HAMANEY'İN YOLUNU İZLEYEN HERKES...''

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın artık "ortadan kaldırılması" gereken bir hedef olduğunu söyledi. Bakan Katz'ın açıklamaları şu şekildeydi:

''Terör örgütü Hizbullah, İsrail'e ateş açmasının bedelini ağır ödeyecek ve İran'ın baskısı altında ateş açmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık engellenmesi gereken hedef haline geldi. Hamaney'in yolunu izleyen herkes, kısa süre sonra kendisini onunla birlikte cehennemin derinliklerinde, kötülük ekseni tarafından engellenen herkesle birlikte bulacaktır. 7 Ekim öncesindeki atış kurallarına geri dönmeyeceğiz ve Kuzey sakinlerini ve İsrail Devleti'nin tüm vatandaşlarını tüm gücümüzle savunacağız.''

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

''Başbakan Binyamin Netanyahu ve ben, İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF), Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdik. Bununla birlikte, Harrier'ın Kükremesi Operasyonu kapsamında, İran terörist rejimini ezme ve yenme, yeteneklerini etkisiz hale getirme ana hedefimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede İsrail Devleti'ne yönelik tehditleri ortadan kaldıracak ve İran vatandaşlarının ona karşı ayaklanıp onu devirmesini sağlayacağız.''

https://x.com/Israel_katz/status/2028383545387847814

LÜBNAN'A SALDIRILAR

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini duyurmuştu.

ABD ile İsrail’in ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

İsrail'in yeni hedefi Hizbullah lideri Naim Kasım: Ortadan kaldırılmalı!

Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlenmiş, Hayfa'nın güneyini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da bunun üzerine Lübnan geneline hava saldırıları başlatmıştı.

