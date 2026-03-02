Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Hizbullah'dan İsrail’e misilleme! Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'

Lübnan-İsrail hattında 27 Kasım 2024 tarihinde sağlanan ateşkes, Hizbullah’tan gelen son hamleyle sarsıldı. Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail’e yönelik düzenlenen füze saldırılarını resmen üstlendiğini duyurdu.

Hizbullah'dan İsrail’e misilleme! Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'
, ’dan ’e gerçekleştirilen füze saldırılarını üstlenerek, saldırıların ’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığını açıkladı.

Hizbullah'dan İsrail’e misilleme! Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'

Saldırıların arka planına dair çarpıcı detaylar paylaşan Hizbullah, bu operasyonun İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir "intikam eylemi" olduğunu duyurdu. Özellikle Hayfa’nın güneyinde bulunan stratejik bir füze savunma sistemi hedef alınarak, İsrail’in savunma hattına doğrudan bir mesaj verildi.

Hizbullah'dan İsrail’e misilleme! Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'

LÜBNAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI YAPILMIŞTI

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği aktarılmıştı. Herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmayan saldırıların, Hizbullah tarafından yapıldığı açıklanmıştı.

Hizbullah'dan İsrail’e misilleme! Lübnan'dan gerçekleştirilen füze saldırısını üstlendi: 'Hamaney’in intikamı için yapıldı'

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI BAŞLATMIŞTI

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirilmişti. Açıklamada, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denilmişti. İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanarak "IDF birlikleri, ‘Aslanın Kükremesi Operasyonu’ kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

